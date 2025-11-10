Dos personas en condición crítica tras violento choque en Horquetas de Sarapiquí

La Cruz Roja trasladó a dos personas en condición crítica al Hospital de Guápiles tras un choque contra un muro de contención en Horquetas de Sarapiquí. Foto:

Dos personas resultaron gravemente heridas, la madrugada de este lunes, luego de que el vehículo en que viajaban chocara contra un muro de contención en Horquetas de Sarapiquí, en Heredia

La Cruz Roja Costarricense informó que el accidente se registró a las 4:38 a. m., cuando un vehículo tipo 4x4, que al parecer viajaba con su capacidad completa de ocupantes, impactó violentamente contra un objeto fijo cerca del cruce a Río Frío, por razones que aún investigan las autoridades.

Al sitio acudieron cuatro ambulancias de los comités auxiliares de Guápiles, Guácimo y Cariari para atender a los heridos. En el lugar fueron valorados dos pacientes adultos, un hombre y una mujer, ambos en condición crítica.

Según el reporte de la Cruz Roja, la mujer, de aproximadamente 30 años, y el hombre, quien presentaba fracturas y heridas en la cabeza, fueron trasladados al Hospital de Guápiles para recibir atención médica especializada.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación por parte de las autoridades.