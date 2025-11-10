Sucesos

Dos personas en condición crítica tras violento choque en Horquetas de Sarapiquí

Vehículo impactó un muro de contención, la madrugada de este lunes, cerca del cruce a Río Frío

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Cruz Roja trasladó a dos personas en condición crítica al Hospital de Guápiles tras un choque contra un muro en Horquetas de Sarapiquí. Fotografía:
La Cruz Roja trasladó a dos personas en condición crítica al Hospital de Guápiles tras un choque contra un muro de contención en Horquetas de Sarapiquí. Foto: (Reiner /Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Accidente SarapiquíChoque HorquetasCruz RojaHospital de Guápiles
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.