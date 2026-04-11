Sucesos

Dos motociclistas mueren y otras cinco personas resultan heridas en accidentes de tránsito

Hechos se reportaron entre la noche del viernes y la madrugada del sábado

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Por Natalia Vargas
Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este sábado en Santo Domingo de Heredia
Dos motociclistas fallecieron en accidentes de tránsito en las últimas 12 horas. (Imagen con fines ilustrativos). Foto: (Reiner MO/Cortesía)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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