Dos motociclistas mueren y otras cinco personas resultan heridas en accidentes de tránsito

Dos motociclistas fallecieron y otras cinco personas fueron trasladadas en condición crítica, entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado, debido a accidentes de tránsito en distintos lugares del país.

El primer accidente mortal ocurrió a las 9:55 p. m. en Nicoya, Guanacaste. Ahí, la Cruz Roja Costarricense reportó que un vehículo y la motocicleta de la víctima colisionaron y a la llegada de los socorristas, el hombre, cuya identidad se desconoce, ya estaba sin vida.

El segundo, a las 5:06 a. m., en San Rafael Arriba de Desamparados, San José, una motocicleta chocó contra un objeto fijo y, producto del impacto, el conductor murió en el lugar. También se desconoce su identidad.

Mientras, los accidentes que dejaron heridos de gravedad ocurrieron entre las 6 p. m. y la medianoche del viernes. El primero se reportó en Quepos, Puntarenas.

En apariencia, una colisión entre un camión y una bicicleta culminó con el conductor de este último vehículo en estado crítico, por lo que requirió ser trasladado al Hospital Max Terán Valls, de Quepos, en una unidad básica.

A las 6:58 p. m., en Cot de Oreamuno, Cartago, un choque entre un camión y una motocicleta dejó a un hombre adulto en condición crítica en el Hospital Maximiliano Peralta.

Minutos más tarde, en Río Cuarto, Alajuela, un motociclista quedó grave luego de que la motocicleta en la que viajaba se volcara, a las 7:19 p. m. El sujeto fue llevado de emergencia a la Clínica de Pital, en San Carlos.

A las 7:50 p. m., en San Miguel, de Santo Domingo, de Heredia, una motocicleta atropelló a una mujer adulta y, tras una primera valoración, socorristas la llevaron al Hospital San Vicente de Paúl en estado crítico.

El último incidente ingresó a las 12:37 a. m., en La Fortuna de San Carlos, en Alajuela. En apariencia, fue una colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta la causante de que un hombre adulto resultara crítico y fuera trasladado al Hospital San Carlos.