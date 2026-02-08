Sucesos

Dos menores y tres mujeres resultan gravemente heridas en accidente en La Fortuna

Vehículo se salió de la vía y colisionó de frente contra un objeto fijo

Por Natalia Vargas
Dos menores de edad quedaron en condición crítica luego de una accidente de tránsito en La Fortuna.
Dos menores de edad quedaron en condición crítica luego de una accidente de tránsito en La Fortuna, en San Carlos. Foto: (Edgar Chinchilla/Suministrada)







Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

