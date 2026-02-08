Dos menores y tres mujeres resultan gravemente heridas en accidente en La Fortuna

Dos menores de edad quedaron en condición crítica luego de una accidente de tránsito en La Fortuna, en San Carlos. Foto:

Dos menores, de 3 y 5 años, y tres mujeres adultas resultaron gravemente heridas, la madrugada de este domingo, en un accidente de tránsito en La Fortuna de San Carlos.

El hecho se registró a la 1:30 a. m. en la conocida recta de El Tanque, frente a la lechería Palenco Huetar, según informaron los Bomberos.

Los heridos viajaban en un vehículo azul, marca Chevrolet, que se salió de la vía y colisionó contra la base de un alcantarillado. El impacto frontal provocó que una de las ocupantes quedara atrapada en la parte trasera del automóvil, y que tanto ella como el resto de los pasajeros sufrieran severas lesiones.

Los menores de edad fueron trasladados en ambulancia, en condición crítica, al Hospital San Carlos. En el mismo estado de salud fueron llevadas dos mujeres adultas, mientras que una tercera víctima fue trasladada en categoría amarilla.

En la atención de la emergencia participaron cinco bomberos de la Estación de La Fortuna, con apoyo de 10 socorristas de la Cruz Roja Costarricense, quienes llegaron a bordo de cinco unidades de soporte básico. Los equipos realizaron labores de extracción y estabilización de las víctimas.

La Policía de Tránsito se hizo cargo de la escena e investiga las causas que mediaron en este accidente.