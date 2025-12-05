Sucesos

Dos líneas de investigación toman fuerza en homicidio de médico de La Reforma

El hombre fue hallado sin vida en su vivienda, en Trejos Montealegre

Por Natalia Vargas
Pérez, de 65 años, fue hallado sin vida dentro de su vivienda en Trejos Montealegre, en Escazú.
Pérez, de 65 años, fue hallado sin vida dentro de su vivienda en Trejos Montealegre, en Escazú. (Rafael Pérez/Facebook)







