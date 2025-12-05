Dos líneas de investigación toman fuerza en homicidio de médico de La Reforma

Pérez, de 65 años, fue hallado sin vida dentro de su vivienda en Trejos Montealegre, en Escazú.

La tarde del martes 2 de diciembre, Rafael Omar Pérez Valdéz, de 65 años, fue hallado sin vida dentro de su vivienda en Trejos Montealegre, Escazú, con las manos atadas y severos golpes en su cuerpo.

Pérez era cirujano general activo en el Colegio de Médicos y laboraba en el centro penitenciario La Reforma, en Alajuela, en el área de salud.

Este viernes, Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indicó a este medio que las pesquisas son todavía preliminares, pues se están procesando las evidencias, pero dos líneas de investigación toman fuerza en el caso.

“Podría ser una tema de alguna sustracción, algún delito contra la propiedad del cual fuera víctima, o alguna situación de tipo personal”, afirmó Soto.

El hallazgo del cuerpo ocurrió cerca de las 2 p. m. del martes, cuando familiares ingresaron a su casa y lo encontraron en una de las habitaciones. Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y trasladaron los restos a la Morgue Judicial para su autopsia.