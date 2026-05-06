Dos jóvenes padres serían víctimas colaterales de balacera en bar de Puntarenas

Josseline Elizondo Fonseca de 28 años, falleció tras una balacera en un bar en El Cocal de Puntarenas. La joven madre de dos niños, sería víctima colateral.

Las dos personas fallecidas tras una balacera en un bar de Puntarenas, serían víctimas colaterales, de acuerdo con las primeras líneas de investigación de este caso ocurrido a eso de las nueve de la noche en el Cocal de Fray Casiano, en el distrito de Chacarita.

Josseline de los Ángeles Elizondo Fonseca y Airon Montiel Salmerón fallecieron tras un ataque armado dirigido contra un hombre que estaba dentro del local, según ha establecido de manera preliminar el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Dos sicarios ingresaron al bar y accionaron armas de fuego, un hombre, cuya identidad se desconoce, respondió a la agresión y en el intercambio de balas fueron heridas las víctimas mortales.

Josseline de 28 años, al parecer trabajaba como camarera en el bar, era madre de dos niños de ocho y diez años. El OIJ confirmó que la joven estaba en estado de gestación y falleció poco después de ser ingresada al hospital Monseñor Sanabria, tras recibir una herida por arma de fuego en el abdomen.

Airon, de 33 años, tenía un hijo de ocho años y murió en el lugar del ataque producto de dos impactos de bala.

Datos de la Policía Judicial precisan que a hoy han ocurrido 265 homicidios en todo el país, 46 casos menos que al mismo periodo del 2025, cuando se registraron 311.

Con el doble homicidio registrado este martes en El Cocal de Puntarenas, las víctimas colaterales este año ascienden a doce. Hace un año a esta misma fecha había 38 fallecidos por esa causa.