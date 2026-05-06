Sucesos

Dos jóvenes padres serían víctimas colaterales de balacera en bar de Puntarenas

Hechos ocurrieron la noche de este martes.

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Por Christian Montero
Josseline Elizondo Fonseca de 28 años, falleció tras una balacera en un bar en El Cocal de Puntarenas. La joven madre de dos niños, sería víctima colateral.
Josseline Elizondo Fonseca de 28 años, falleció tras una balacera en un bar en El Cocal de Puntarenas. La joven madre de dos niños, sería víctima colateral. (Foto: tomada de redes social/Foto: tomada de redes sociales)







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Doble homicidio bar PuntarenasVíctimas colaterales Puntarenas
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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