Asesinados hombre y mujer embarazada tras ataque en un bar en Puntarenas

Una balacera acabó con la vida de un hombre y una mujer embarazada. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Archivo

Una balacera ocurrida la noche de este martes dentro de un bar en El Cocal, en Puntarenas, cobró la vida de dos personas —entre ellas una mujer embarazada— y dejó a un hombre herido, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hecho se reportó a las 9:10 p. m., cuando las víctimas —un hombre de apellido Montiel, de 33 años, y una mujer de apellido Elizondo, de 28 años— se encontraban en un local comercial.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Judicial, dos hombres ingresaron al bar y dispararon contra los clientes.

El ataque terminó en un intercambio de disparos luego de que una persona que estaba dentro del local intentara repeler la agresión. Producto de la balacera, Montiel falleció en el sitio tras recibir múltiples impactos de bala en la cabeza y el pecho.

Por su parte, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Monseñor Sanabria; sin embargo, fue declarada fallecida al ingresar al centro médico.

En el mismo incidente, otro hombre resultó herido por arma de fuego, y sus lesiones no son de gravedad.

Los sospechosos huyeron del lugar tras el enfrentamiento. El caso continúa en investigación.