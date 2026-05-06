Sucesos

Asesinados hombre y mujer embarazada tras ataque en un bar en Puntarenas

Otro hombre resultó herido tras una balacera en un bar en El Cocal, Puntarenas

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Por Yucsiany Salazar
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
Una balacera acabó con la vida de un hombre y una mujer embarazada. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Archivo (IStock)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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