Dos jóvenes motociclistas críticos tras choque con vehículo

Un accidente de tránsito entre un vehículo liviano y una motocicleta dejó dos hombres de 19 años heridos la noche de este lunes en San Joaquín de Flores, Heredia.

La emergencia fue reportada a las 10:46 p. m. Según el informe preliminar de la Cruz Roja, ambos ocupantes fueron atendidos en el sitio por personal de emergencia.

Los dos jóvenes resultaron politraumatizados y fueron trasladados en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

En la atención participaron dos unidades de soporte básico. Las circunstancias del accidente están siendo investigadas por las autoridades correspondientes.