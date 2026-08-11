Dos hombres mueren en balacera en Limón; mujer de 35 años resultó herida

El OIJ investiga un doble homicidio ocurrido en Limón que dejó muertos a dos hombres y causó heridas de bala a una mujer de 35 años.

Dos hombres murieron baleados la tarde del domingo 9 de agosto en barrio Juan Gobán, en Limón. Una mujer de 35 años también sufrió heridas durante el hecho, según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El reporte ingresó cerca de las 4 p. m. Una de las víctimas estaba dentro de un vehículo estacionado. El segundo hombre se encontraba en la entrada de una vivienda.

De acuerdo con la versión preliminar del OIJ, dos sujetos que viajaban en una motocicleta abordaron a las víctimas y dispararon contra ellas.

Los agentes judiciales identificaron a las víctimas, quienes murieron en el sitio, como dos hombres de apellidos Rostrán y Vega, de 48 y 31 años, respectivamente.

La sobreviviente es una mujer de apellido Jaén, de 35 años, quien también sufrió heridas de bala en ambas piernas durante el ataque. Ella fue trasladada a un centro médico para recibir atención.

Los investigadores recolectaron en el lugar indicios balísticos que en apariencia corresponden a munición calibre 9 milímetros (mm). El material será sometido a análisis en el laboratorio de Ciencias Forenses.

El caso permanece bajo investigación del OIJ para establecer las circunstancias del doble homicidio e identificar a los responsables.

La provincia del Caribe registró un fin de semana violento, que incluyó el asesinato de un oficial de la Fuerza Pública en vía pública en Santa Marta de Batán.

El fallecido, identificado como Osvaldo Velásquez Ramírez, de 21 años, estaba suspendido mientras avanzaba una causa por presunto delito de concusión, que habría ocurrido en marzo anterior.

Velásquez era sospechoso de cobrar ¢20.000 a turistas en la zona fronteriza de Sixaola, junto a otro compañero.

Limón acumula 116 víctimas de homicidio en 2026, dos más con respecto al mismo periodo del año anterior. San José concentra la mayor cantidad de víctimas este año, con 136 homicidios; no obstante, la cifra es mucho menor con respecto al 2025, cuando se contabilizaban 179 (43 más).