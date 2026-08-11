Sucesos

Dos hombres mueren en balacera en Limón; mujer de 35 años resultó herida

Dos hombres de 48 y 31 años murieron baleados en barrio Juan Gobán

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Por Silvia Ureña Corrales
En la imagen una cinta de policía y pick-ups de Fuerza Pública. Costa Rica cumple tres años de fracaso en la prevención de homicidios: 2.632 muertes por ola de violencia. ¿Es revertible la situación?
El OIJ investiga un doble homicidio ocurrido en Limón que dejó muertos a dos hombres y causó heridas de bala a una mujer de 35 años. (Archivo LN/Archivo LN)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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