Asesinan a policía de Fuerza Pública en Batán: oficial estaba suspendido por cobrar ¢20.000 a turistas

Velásquez fue uno de los policías detenidos en marzo pasado como sospechoso de cobrar ¢20.000 a turistas en la zona fronteriza de Sixaola junto a otro compañero.

Un oficial de la Fuerza Pública conocido como Osvaldo Velásquez Ramírez, de 21 años, fue asesinado en vía pública en Santa Marta de Batán, Limón.

La víctima presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en la cabeza, espalda, tórax y brazos.

El director general de la Fuerza Pública, comisario Raúl Rivera, confirmó que Velásquez era funcionario activo del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y que trabajaba para la Dirección Regional de Limón.

Sin embargo, Velásquez se encontraba suspendido por haber cometido el delito de concusión el 26 de marzo de 2026.

Rivera explicó que la Fiscalía de Bribrí solicitó la suspensión. El MSP también mantenía una investigación por la misma causa.

Sobre el asesinato, el reporte se presentó pasadas las 8 de la mañana de este domingo. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que vecinos de la zona reportaron a una persona sin signos vitales.

Las autoridades se presentaron en el lugar y confirmaron que Velásquez tenía un casco de motociclista. Al parecer, le robaron la motocicleta en la que viajaba.

Con heridas de bala en la cabeza, espalda, tórax y brazos fue localizado Velázquez, quien murió tras un ataque ocurrido en Santa Marta de Batán, Limón. (IStock)

Antecedentes de Velásquez

Velásquez era sospechoso de cobrar ¢20.000 a turistas en la zona fronteriza de Sixaola junto a otro compañero.

La captura fue realizada por el OIJ y la Policía de Fronteras, en el puente binacional que comunica Sixaola con Panamá.

Según el OIJ, los hechos ocurrieron cuando un grupo de personas que había ingresado a Costa Rica por el puesto de Sixaola para realizar compras fue abordado por los oficiales, quienes les habrían solicitado dinero para permitirles continuar su paso con la mercadería.

Al no contar con efectivo, las personas hicieron un pago de ¢20.000 mediante SINPE a uno de los oficiales.

Posteriormente, los afectados denunciaron lo ocurrido ante otro oficial de la Policía de Fronteras, lo que permitió avisar al Ministerio Público y activar la investigación.

En ese momento, Marlon Cubillo, director de Fuerza Pública, confirmó que se tramitaba un procedimiento disciplinario para despedirlos.

En marzo pasado, Cubillo explicó: “A nosotros nos llegó la información de que se estaba dando algún tipo de conducta irregular de ellos. Hicimos una coordinación con Fiscalía y OIJ para determinar si los hechos eran ciertos. Se confirmaron los hechos, se pusieron las dos personas a la orden de la autoridad judicial. Se va a valorar el tema de tramitar un proceso disciplinario para el despido de estos funcionarios”.