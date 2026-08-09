Sucesos

Asesinan a policía de Fuerza Pública en Batán: oficial estaba suspendido por cobrar ¢20.000 a turistas

Osvaldo Velásquez Ramírez, de 21 años, fue atacado a balazos en Santa Marta de Batán. El funcionario estaba suspendido tras una investigación por cobrar a turistas en la frontera con Panamá

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Por Libia Solano Meza
Los oficiales fueron detenidos en el puente binacional de Sixaola, en la frontera entre Costa Rica y Panamá.
Velásquez fue uno de los policías detenidos en marzo pasado como sospechoso de cobrar ¢20.000 a turistas en la zona fronteriza de Sixaola junto a otro compañero. (Cortesía/Suministrada por Reiner Montero)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA). En 2022 ganó el Premio Alberto Martén Chavarría de la Cámara Norteamericana de Comercio (AmCham).

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