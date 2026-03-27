Capturan a dos oficiales de Fuerza Pública por cobrar dinero a turistas en Sixaola

Los oficiales fueron detenidos en el puente binacional de Sixaola, en la frontera entre Costa Rica y Panamá.

Dos oficiales de la Fuerza Pública fueron detenidos la noche de este jueves como sospechosos de cobrar dinero a turistas en la zona fronteriza de Sixaola.

La captura fue realizada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía de Fronteras, minutos antes de las 8:00 p.m., en el puente binacional que comunica Sixaola con Panamá.

De acuerdo con la información preliminar, los oficiales, quienes laboraban en ese punto, presuntamente exigían pagos a turistas a cambio de facilitarles el traslado de un país a otro.

Ambos son investigados por el presunto delito de concusión, que consiste en que un funcionario público abusa de su cargo para obligar o inducir a alguien a dar o prometer un bien o un beneficio patrimonial para sí o para un tercero, de forma indebida, según lo establecido en el artículo 355 del Código Penal.

El caso se mantiene en investigación.