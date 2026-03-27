Sucesos

Capturan a dos oficiales de Fuerza Pública por cobrar dinero a turistas en Sixaola

Dos oficiales de Fuerza Pública fueron detenidos al ser sospechosos del delito de concusión.

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Por Reiner Montero y Yucsiany Salazar
Los oficiales fueron detenidos en el puente binacional de Sixaola, en la frontera entre Costa Rica y Panamá.
Los oficiales fueron detenidos en el puente binacional de Sixaola, en la frontera entre Costa Rica y Panamá. (Cortesía/Suministrada por Reiner Montero)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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