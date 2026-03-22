Dos adolescentes fallecen en aparatoso accidente de motocicleta durante una trágica noche en carreteras

Dos menores de edad fueron las víctimas mortales de un accidente en Sabalito, Coto Brus.

Dos jóvenes de 15 y 16 años murieron en un aparatoso accidente en motocicleta, en Sabalito de Coto Brus. Ambos fallecieron en una trágica noche que, a nivel nacional, dejó diez víctimas mortales en accidentes de tránsito.

Los muchachos viajaban en una moto a eso de las 9 p. m. del sábado, de acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Por motivos que aún se investigan, el joven que conducía perdió el control del vehículo y ambos se estrellaron en una cuneta. El impacto provocó que murieran en el lugar.

Además de este incidente, a las 6:35 p. m. del sábado, un hombre de apellido Soto, de 75 años, fue atropellado por una motocicleta en Poás, Alajuela, y falleció en el sitio, según informó la Policía Judicial.

Aproximadamente media hora más tarde, un hombre de unos 30 años se estrelló contra una de las columnas del puente ubicado frente al aeropuerto Juan Santamaría, en la ruta uno. El hombre aún no ha sido identificado.

A las 8:47 p. m., una motocicleta colisionó contra un objeto fijo y un hombre de apellido Matamoros, de 28 años, también murió en el lugar.

En la carretera Interamericana, a su paso por Pérez Zeledón, dos motocicletas colisionaron de frente y sus conductores murieron de inmediato. La Policía Judicial identificó a las víctimas como Badilla, de 34 años, y Arias, de 33.

En Horquetas, Sarapiquí, una colisión entre un vehículo y una bicicleta dejó otro hombre fallecido la noche del sábado.

A la 1:42 a. m. de este domingo, un violento accidente en Circunvalación, en las cercanías de la rotonda de San Sebastián, cobró la vida de una mujer adulta que viajaba en un automóvil como pasajera. Ella fue identificada como Porras, de 26 años, y, en apariencia, el vehículo habría colisionado contra una barrera divisoria.

Finalmente, a las 3:36 a. m. de este domingo, un hombre de apellido Rodríguez, de 18 años, murió en un accidente en motocicleta en Coto Brus. Según el reporte preliminar, invadió el carril y colisionó de forma frontal contra otra motocicleta.