Sucesos

Dos adolescentes fallecen en aparatoso accidente de motocicleta durante una trágica noche en carreteras

Entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo, las carreteras del país se convirtieron en escenario de mortales accidentes

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Por Natalia Vargas
Dos menores de edad fueron las víctimas mortales de un accidente en Sabalito, Coto Brus.
Dos menores de edad fueron las víctimas mortales de un accidente en Sabalito, Coto Brus. (Coto Brus Televisión/Facebook)







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Accidentes de tránsito
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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