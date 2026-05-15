Sucesos

Dos accidentes simultáneos en Florencio del Castillo dejan cruzrojistas y paciente críticos

Ambulancia de la Cruz Roja fue impactada por un tráiler mientras trasladaba a una paciente al Hospital Max Peralta. Video muestra el sitio de los accidentes.

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Por Yucsiany Salazar
Tres ocupantes de la ambulancia de la Cruz Roja fueron trasladados críticos. Otras dos personas se encuentran estables tras los dos accidentes.
Tres ocupantes de la ambulancia de la Cruz Roja fueron trasladados críticos. Otras dos personas se encuentran estables tras los dos accidentes. (Captura de pantalla /Captura de pantalla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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