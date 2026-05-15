Dos accidentes simultáneos en Florencio del Castillo dejan cruzrojistas y paciente críticos

Tres ocupantes de la ambulancia de la Cruz Roja fueron trasladados críticos. Otras dos personas se encuentran estables tras los dos accidentes.

Dos accidentes de tránsito ocurridos de manera simultánea en la ruta Florencio del Castillo, en La Unión de Cartago, dejaron tres heridos, entre ellos funcionarios de la Cruz Roja Costarricense.

Los hechos ocurrieron este viernes 15 de mayo frente al restaurante El Campanario, en San Rafael de La Unión, en sentido Cartago-San José.

Uno de los accidentes involucró una ambulancia de la Cruz Roja que trasladaba a una paciente hacia el Hospital Max Peralta cuando fue impactada por detrás por un tráiler.

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Dentro de la unidad viajaban cuatro personas: dos cruzrojistas, la paciente y una acompañante.

Producto del choque, tres personas fueron trasladadas en condición crítica al Hospital Max Peralta: el conductor de la ambulancia, una socorrista y la paciente que estaba siendo trasladada.

La acompañante fue llevada en condición estable a un centro médico local.

El jefe de Atención Prehospitalaria y Rescate de la Cruz Roja, Jorge Rovira, indicó que la emergencia fue reportada a las 10:48 a.m., aproximadamente kilómetro y medio después del peaje de Tres Ríos.

“Agradecerle a las empresas privadas que se hicieron presente y al benemérito Cuerpo de Bomberos por su acompañamiento”, agregó.

Otro choque al mismo tiempo: uno de los camiones transporta gas licuado

Al mismo tiempo, en el carril contrario, cuerpos de emergencia atendieron un segundo accidente de tránsito.

Según informó Bomberos, en esa colisión estuvieron involucrados un vehículo de carga pesada y un camión que transportaba Gas Licuado de Petróleo (GLP).

En ese incidente una persona quedó atrapada dentro del vehículo tras el impacto y posteriormente fue trasladada en condición estable.

“Se descarta escape de gas producto del accidente”, indicó Bomberos.