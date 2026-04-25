Sucesos

¿Dónde lloverá más fuerte este sábado en Costa Rica? IMN emite aviso por aguaceros y tormentas

El IMN advirtió sobre aguaceros fuertes con tormenta eléctrica y pidió precaución ante posibles inundaciones urbanas

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Pacífico Central, Pacífico Sur, Zona Norte, Caribe y sectores del Valle Central tendrán mayor probabilidad de lluvias intensas. (Gabriela Téllez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGclimaclima en Costa RicaIMN
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.