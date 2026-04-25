¿Dónde lloverá más fuerte este sábado en Costa Rica? IMN emite aviso por aguaceros y tormentas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé aguaceros de moderada a fuerte intensidad acompañados de tormenta eléctrica durante la tarde de este sábado 25 de abril en varias regiones del país, debido a una atmósfera inestable y al ingreso de humedad registrado durante la mañana.

Según el aviso meteorológico emitido por el IMN, durante las primeras horas del día se presentó el ingreso de humedad y elevado calentamiento, factores locales que favorecen el desarrollo de precipitaciones vespertinas.

En el Pacífico Central y Sur se pronostican aguaceros de moderada a fuerte intensidad con tormenta eléctrica, con acumulados estimados entre 20 y 50 milímetros y posibles valores superiores de manera localizada en cordilleras.

En el Caribe y la Zona Norte se esperan condiciones similares, especialmente en la Zona Norte en general, montañas de Limón y llanuras aledañas, también con acumulados entre 20 y 50 milímetros y máximos localizados superiores.

Para el Valle Central, el IMN prevé condiciones de parcial a mayormente nublado con posibilidad de lluvias. La institución recomendó especial atención en sectores del este y norte, por el ingreso de brisas húmedas hacia zonas de San José y Cartago, donde podrían desarrollarse aguaceros con tormenta. Los acumulados estimados oscilan entre 5 y 45 milímetros, con máximos localizados superiores.

En el Pacífico Norte se espera nubosidad parcial y posibilidad moderada de lluvias y aguaceros en sectores de la península de Nicoya y cordilleras, con acumulados menores a 25 milímetros.

El IMN advirtió sobre lluvias de fuerte intensidad en cortos periodos de tiempo, especialmente en zonas urbanas, y pidió atención en cuencas del Pacífico Sur, que presentan niveles medios de saturación, así como en la Zona Norte y montañas del Caribe por fuertes lluvias.

La institución recomendó precaución en sectores propensos a inundaciones ante la posible saturación de quebradas o sistemas de alcantarillado por acumulación de agua.

También pidió prevención ante tormenta eléctrica y fuertes ráfagas de viento cerca de nubes de tormenta, ya que podrían producir caída de ramas, tendido eléctrico u otros objetos. Estas ráfagas pueden alcanzar hasta 80 kilómetros por hora en casos aislados.