Domingo ventoso y con cielos despejados en la mayor parte de Costa Rica

Este domingo persistirá el tiempo seco y ventoso en varias regiones del país, según el IMN, con pocas nubes y sin lluvias relevantes.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este domingo 21 de diciembre se mantendrán condiciones estables y secas en gran parte de Costa Rica. El ambiente estará marcado por bajos niveles de humedad y una nubosidad concentrada en zonas montañosas, sin lluvias significativas durante la jornada.

El Valle Central presentará un cielo despejado y pocas nubes en casi todo el día. Se percibirán ráfagas de viento ocasionales, especialmente en zonas elevadas. San José registrará una temperatura mínima de 17,3 °C y una máxima de 24,9 °C.

En el Pacífico Norte el cielo estará despejado con ambiente ventoso desde la madrugada hasta la noche. Las temperaturas se mantendrán elevadas, principalmente en Puntarenas, donde se espera una mínima de 22,3 °C y una máxima de 34 °C.

El Pacífico Central mostrará condiciones similares, con predominio de pocas nubes y nubosidad parcial por la tarde. En Quepos, se prevé una temperatura mínima de 20,7 °C y una máxima de 30,6 °C.

En el Pacífico Sur, el cielo se mantendrá poco nublado durante la mayor parte del día. Por la tarde se desarrollará nubosidad parcial, sin pronóstico de lluvia. Golfito alcanzará una máxima de 31,2 °C y una mínima de 21,2 °C.

La región del Caribe Norte se mantendrá con cielos despejados desde la madrugada hasta la noche, con algunas nubes en horas de la tarde. En Tortuguero, la temperatura oscilará entre los 20,9 °C y los 31,2 °C.

El Caribe Sur también tendrá una jornada con cielos mayormente despejados, sin precipitaciones previstas. Limón presentará una mínima de 21,9 °C y una máxima de 29,7 °C.

En la zona norte, se prevé nubosidad parcial durante todo el día, con posibles lluvias ocasionales en las montañas. En Ciudad Quesada, la temperatura bajará a 16,1 °C en la madrugada y alcanzará los 26,3 °C en la tarde.

El IMN también advierte sobre la presencia de vientos fuertes en el Valle Central, el Pacífico Norte y sectores montañosos del país. Las ráfagas podrían alcanzar velocidades entre 40 km/h y 60 km/h, con valores puntuales superiores de hasta 80 km/h, especialmente en el norte de Guanacaste y zonas altas.

