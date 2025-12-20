Sucesos

Domingo ventoso y con cielos despejados en la mayor parte de Costa Rica

Pronóstico del IMN para este domingo: cielo mayormente despejado, ráfagas de viento en zonas altas y sin lluvias significativas en el país

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Este domingo persistirá el tiempo seco y ventoso en varias regiones del país, según el IMN, con pocas nubes y sin lluvias relevantes. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCClimaClima en Costa RicaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.