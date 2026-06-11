Doble homicidio en Parrita: dos hombres mueren tras ataque a balazos

El hombre fue asesinado de varias heridas de cuchillo, la Cruz Roja lo declaró fallecido

Dos hombres murieron la madrugada de este jueves tras ser atacados a balazos en el cantón de Parrita, Puntarenas.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue atendida a las 12:40 a. m. en el distrito central de Parrita.

Los socorristas localizaron a dos hombres adultos con múltiples impactos de arma de fuego. Ambos fueron declarados sin signos vitales en el lugar.

El caso quedó a cargo de agentes de la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Quepos-Parrita.

Una de las víctimas fue identificada con el apellido Carmona, de 24 años. Al cierre de esta edición, las autoridades aún no habían logrado identificar al segundo fallecido.

De momento, las autoridades no han determinado identificar las circunstancias del ataque.

El caso permanece bajo investigación por parte del OIJ.