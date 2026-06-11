Sucesos

Doble homicidio en Parrita: dos hombres mueren tras ataque a balazos

Víctimas fueron encontradas con múltiples impactos de arma de fuego durante la madrugada de este jueves

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Por Cristian Mora
El hombre fue asesinado de varias heridas de cuchillo, la Cruz Roja lo declaró fallecido
El hombre fue asesinado de varias heridas de cuchillo, la Cruz Roja lo declaró fallecido (cortes/cortesía)







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Ataque a balazosHomicidioArma de fuego
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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