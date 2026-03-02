Disparan a menor de 17 años cuando sacaba una motocicleta de su casa en Limón

Los agentes judiciales confirmaron que el joven fue impactado en tres ocasiones.

Un menor de 17 años resultó herido de bala este martes 2 de marzo en Siquirres, Limón, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la versión preliminar, el ataque se registró a las 5:31 a. m. aproximadamente, cuando el menor se encontraba sacando una motocicleta de su vivienda. En ese momento, fue interceptado por dos hombres quienes, por motivos que aún se investigan, le dispararon en tres ocasiones en el tórax.

Tras la agresión, el joven fue trasladado en un vehículo particular al Centro de Atención Integral en Salud (CAIS) de Siquirres, donde recibió atención médica de urgencia.

Los sospechosos huyeron del lugar inmediatamente después del ataque. El caso quedó en manos de agentes del OIJ, quienes realizan diligencias para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.