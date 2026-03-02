Sucesos

Disparan a menor de 17 años cuando sacaba una motocicleta de su casa en Limón

Un menor de 17 años fue atacado a balazos por dos hombres en Siquirres y sufrió tres impactos en el tórax.

Por Yucsiany Salazar
Los agentes judiciales confirmaron que el joven fue impactado en tres ocasiones. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)







