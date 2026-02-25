Secuestran a dos personas en Limón; a un joven lo interceptaron siete hombres cuando viajaba en bicimoto

El OIJ de Limón investiga dos casos de secuestro en los últimos tres días. (Imagen con fines ilustrativos)

Entre el sábado 21 y el martes de febrero, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió el reporte de dos secuestros en la provincia de Limón.

Uno de estos eventos ocurrió en el barrio Ceibón, cuando un sujeto de apellido Calderón, alias Loco, fue capturado por varias personas. El hombre permanece desaparecido desde entonces.

La Policía Judicial presume que Calderón habría cometido un asalto días atrás. Luego, varias personas dieron con él y lo mantienen secuestrado. Agentes del OIJ de la provincia del Caribe continúan las pesquisas del caso para dar con el hombre y los secuestradores.

Además, se reportó este martes el secuestro de un joven de 24 años identificado con los apellidos Sánchez García, por el presunto cobro de un préstamo gota a gota.

El muchacho fue interceptado por siete hombres que descendieron de tres vehículos cuando transitaba en una bicimoto. Lo raptaron, lo trasladaron a una zona en Limón y posteriormente lo soltaron.

A raíz de una diligencia de investigación, agentes dieron con los vehículos de los sospechosos, detuvieron a los hombres y los pusieron a las órdenes del Ministerio Público.

Vladimir Muñoz, subdirector de la Policía Judicial, reiteró que la modalidad de préstamos gota a gota adquirió fuerza en los últimos años y es usual que estos créditos irregulares, con intereses altos, terminen en agresiones.

Al no poder pagar, las víctimas son abordadas por victimarios o supuestos cobradores violentos. Los casos más extremos han culminado en homicidios.