Discusión en parque de las Garantías Sociales termina con un hombre apuñalado

Un hombre de apellido Obando, de 45 años, fue apuñalado, la madrugada de este miércoles, durante una discusión con varias personas en el parque de las Garantías Sociales, en el centro de San José.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente se reportó a las 3:40 a. m.. Obando tenía una sola herida en el tórax y fue llevado en condición crítica al Hospital Calderón Guardia, en una unidad de soporte avanzado de la Cruz Roja Costarricense.

La Policía Judicial confirmó que, por el momento, no hay personas detenidas y el caso se mantiene en investigación para esclarecer los hechos y dar con los sospechosos de perpetrar el ataque.