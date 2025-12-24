Cruz Roja necesitó más de 30 minutos para liberar a joven prensado tras choque contra vehículo pesado

La Cruz Roja Costarricense informó de que logró liberar a un hombre de 24 años que permanecía prensado dentro de un vehículo tras una colisión registrada en el sector de La Cima, San Ramón, sobre la ruta 1.

Según el reporte oficial, las labores de rescate se extendieron por más de 30 minutos, debido a la complejidad del incidente, y requirieron el uso de equipo hidráulico para poder extraer a la víctima.

La colisión se dio entre un vehículo liviano y uno de carga pesada.

Una vez liberado, el paciente fue trasladado en condición crítica a un centro médico. El Cuerpo de Bomberos remitió una unidad a la escena.