Discusión con sujetos que instalaron búnker en una casa provocó homicidio de mujer en Cartago

Víctima era reconocida por trabajar con niños en zonas vulnerables

Por Christian Montero y Keyna Calderón
Karen Legaspy Martínez de 50 años, fue asesinada tras una discusión que sujetos que pretendían instalar un búnker en una vivienda que le pertenecía a la víctima.
Karen Legaspy Martínez de 50 años, fue asesinada tras una discusión que sujetos que pretendían instalar un búnker en una vivienda que le pertenecía a la víctima. (Foto: r/Foto: tomada de redes sociales)







