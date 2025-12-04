Discusión con sujetos que instalaron búnker en una casa provocó homicidio de mujer en Cartago

Karen Legaspy Martínez de 50 años, fue asesinada tras una discusión que sujetos que pretendían instalar un búnker en una vivienda que le pertenecía a la víctima.

Una discusión con varios sujetos que pretendían instalar una venta de drogas en una vivienda, habría motivado el asesinato de una mujer la noche de este miércoles en Lindavista de La Unión, en Cartago.

Esa es la hipótesis principal que siguen los agentes de la sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a cargo de este caso tras desarrollar las primeras pesquisas.

La víctima fue identificada como Karen Legaspy Martínez, de 50 años, quien fue atacada con un arma de fuego a eso de las 06 p. m. por parte de uno de los sujetos que estaba en la vivienda, que es propiedad de la ofendida.

“Se da una discusión entre esta femenina y los ocupantes de la propiedad y uno de estos saca un arma de fuego y presuntamente le dispara en varias ocasiones, logrando impactarla en la cabeza”, informó el OIJ.

Legaspy, quien tenía dos hijos, falleció a 10:30 p. m. en el Hospital San Juan de Dios. La mujer era reconocida por su trabajo en centros infantiles en zonas vulnerables.

Una excompañera de trabajo, quien solicitó proteger su identidad, dijo a La Nación que Karen laboró hace algún tiempo en centros ubicados en los Guido de Desamparados y los Cuadros de Goicoechea. “Era muy entregada, daba la milla y media extra, aunque no era docente, nunca tuvimos temor de que ella asumiera a los chicos”, comentó la mujer sobre Legaspy, quien se desempeñó como asistente de docentes.

La Policía Judicial de momento no reporta a ninguna persona detenida por este homicidio.