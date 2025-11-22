Sucesos

Dirigente de fútbol playa detenido por trata de menor húngara enfrentará juicio por presunto abuso sexual de su propia hija

Hechos habrían ocurrido en mayo del 2023

Por Christian Montero
Alonso Yunis González, fundador del equipo de fútbol playa Yunis, fue detenido por la policía de Migración por el delito de trata de personas con fines de servidumbre sexual.
Alonso Yunis González, fundador del equipo de fútbol playa Yunis, fue detenido por la Policía de Migración por el delito de trata de personas con fines de servidumbre sexual. (Foto: cortesía/Foto: cortesía policía de Migración)







