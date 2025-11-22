Dirigente de fútbol playa detenido por trata de menor húngara enfrentará juicio por presunto abuso sexual de su propia hija

Alonso Yunis González, fundador del equipo de fútbol playa Yunis, fue detenido por la Policía de Migración por el delito de trata de personas con fines de servidumbre sexual.

El dirigente de fútbol playa Alonso Yunis González deberá cumplir medidas cautelares mientras avanza el proceso judicial que se sigue en su contra por presunta trata de personas con fines de servidumbre sexual.

La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes logró que el Juzgado Penal de Limón le advirtiera a Yunis que no puede acercarse ni perturbar a la presunta víctima por ningún medio. Además, le prohibió salir del país y debe presentarse a firmar en un despacho judicial una vez al mes.

Según quedó consignado en el expediente 25-000051-1321-PE, las medidas cautelares quedaron en firme durante un año, mientras avanza el proceso judicial donde la denunciante es una joven de origen húngaro, menor de edad.

Sin embargo, esta no es la única causa pendiente contra Yunis. El sujeto, de 45 años, también figura como imputado en el expediente 23-000687-0472-PE, por el delito de abuso sexual contra persona menor de edad, según confirmó el Ministerio Público.

La denunciante es una de sus hijas, según consta en la denuncia de la cual este medio tiene copia y que fue presentada el 11 de mayo del 2023.

Durante la entrevista, la niña habría reportado, espontáneamente, que el hombre le tocaba una parte del cuerpo con la mano. Ella declinó dar el nombre de esa parte del cuerpo, pero señaló los glúteos.

− “¿Eso pasó una vez o más veces?

− Muchas veces.

− ¿Tenías ropa puesta?

− Sí.

El relato continúa con la declaración de la menor de que ella quiere irse donde su madre, pues estos hechos ocurrían de noche, cuando ya se iba a dormir.

La Fiscalía Adjunta de Limón informó de que la causa fue remitida al Juzgado Penal con acusación y solicitud de apertura a juicio desde el 28 de mayo del 2024. En agosto de este año se ordenó el juicio, el cual fue programado para el 25 de agosto del 2026.

La causa reciente

El nombre de Yunis trascendió este miércoles cuando fue detenido por agentes de la Policía Profesional de Migración (PPM), en el sitio conocido como La Cueva, en Moín de Limón, mientras se desplazaba en un lujoso pick-up.

Según la PPM, el hombre se habría aprovechado de que la menor de origen húngaro se encontraba sola en el país para ofrecerle alojamiento y luego someterla a una servidumbre.

Al parecer, ella ingresó a Costa Rica con su familia, gracias a una oportunidad laboral de su padre; sin embargo, luego el papá perdió el empleo y solo ella quedó en territorio tico.

La Policía Migratoria sostiene que la menor quedó en abandono y ese fue un factor que Yunis habría utilizado “a su favor”.