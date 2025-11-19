Sucesos

Detienen en Limón a dirigente de fútbol playa por trata de personas

Sospechoso ya está a la orden de la fiscalía

Por Christian Montero
Un sujeto conocido como Yunis fue detenido en Limón con fines de extradición.
Un hombre de apellido Yunis fue detenido en Limón por el delito de trata de personas. (Foto: cortesía/Foto: cortesía)







Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

