Detienen en Limón a dirigente de fútbol playa por trata de personas

Un hombre de apellido Yunis fue detenido en Limón por el delito de trata de personas.

Un reconocido dirigente de fútbol playa fue detenido la mañana de este miércoles como parte de una investigación de la Policía Profesional de Migración.

El arresto del hombre de apellido Yunis ocurrió en el sitio conocido como La Cueva en Moín de Limón mientras el sospechoso estaba en vía pública.

Según trascendió, Yunis es investigado por presuntamente cometer el delito de tráfico de personas. El hombre ya fue presentado ante el Ministerio Público donde será indagado en las próximas horas.

El sospechoso es el fundador del equipo de fútbol playa Yunis, que es el más ganador en la historia de ese deporte.

El cuadro caribeño ganó su último título en el 2023.

Colaboró Juan Diego Villarreal.

