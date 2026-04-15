Dictan prisión preventiva para mujer que explotaba sexualmente a sus hijas menores de edad en San Carlos

(Policía Migraci/La mujer fue detenida y sus tres hijas quedaron bajo el cuidado del PANI.)

Conejo, sospechosa de explotar sexualmente a sus tres hijas, está en prisión preventiva. Fue detenida tras un allanamiento en su vivienda, en San Carlos.

Una mujer de apellidos Conejo Castro, sospechosa de explotar sexualmente a sus tres hijas menores de edad, pasará seis meses en prisión preventiva mientras avanza la investigación de las autoridades judiciales.

Así lo confirmó el Ministerio Público, luego de que el Juzgado Penal dictó la medida cautelar solicitada por la Fiscalía Adjunta de San Carlos por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Conejo fue detenida este martes 14 de abril tras un allanamiento en su vivienda ubicada en Florencia, en conjunto con la Policía Profesional de Migración.

“Los cargos en contra de Conejo se relacionan con la supuesta coordinación para permitir que sus hijas, de 14 y 15 años de edad, mantuvieran relaciones sexuales con hombres que, previo acuerdo con la imputada, pagaban por los encuentros”, indicó la Fiscalía.

De acuerdo con las autoridades, los hombres adultos se presentaban en la casa de esta mujer y ahí recogían a las menores. En otras ocasiones, las abordaban en paradas de autobuses cercanas a la vivienda.

El caso se tramita en el expediente 26-000544-1885-PE.

La mujer fue detenida y sus tres hijas quedaron bajo el cuidado del PANI. (Policía Migraci/La mujer fue detenida y sus tres hijas quedaron bajo el cuidado del PANI.)

Hombre detenido en motel quedó en libertad

En un operativo para rescatar a las víctimas este martes 14 de abril, las autoridades capturaron a un hombre de apellidos Sevilla Martínez, quien estaba con una de las menores en un motel cercano.

En ese momento, se le decomisó el celular y se le detuvo por el presunto delito de relaciones impropias.

Sin embargo, según confirmó la Fiscalía, quedó en libertad mientras se desarrolla la investigación.

“El ilícito atribuido contempla penas de 2 a 3 años de prisión, sin embargo, no se descarta que, conforme avance la investigación, se recalifique el delito o se incluyan nuevas conductas”, concluyó el Ministerio Público.