Sucesos

Dictan prisión preventiva para mujer que explotaba sexualmente a sus hijas menores de edad en San Carlos

Hombre que fue encontrado con una de las menores en un motel quedó en libertad. Esto dice la Fiscalía.

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Por Yucsiany Salazar
La mujer fue detenida y sus tres hijas quedaron bajo el cuidado del PANI.
Conejo, sospechosa de explotar sexualmente a sus tres hijas, está en prisión preventiva. Fue detenida tras un allanamiento en su vivienda, en San Carlos. (Policía Migraci/La mujer fue detenida y sus tres hijas quedaron bajo el cuidado del PANI.)







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Prisión preventivaTrata de personasFiscalíaSan Carlos
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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