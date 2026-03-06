Sucesos

Dictan medidas cautelares contra padrastro por agresión a niña en Pérez Zeledón

El caso salió a la luz tras viralizarse un video en redes sociales, donde se observa el aparente maltrato contra la menor

Por Hillary Benavides Meléndez
Tras lanzar a la niña entre las bolsas de basura, el sujeto se retira para continuar con su camino.Tras lanzar a la niña entre las bolsas de basura, el sujeto se retira para continuar con su camino.
Tras presuntamente lanzar a la niña entre las bolsas de basura, el sujeto continúa su camino. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







Hillary Benavides Meléndez

Hillary Benavides Meléndez

Periodista en pasantía sección Nacionales. Graduada como licenciada en Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad Latina de Costa Rica.

