Dictan medidas cautelares contra padrastro por agresión a niña en Pérez Zeledón

Tras presuntamente lanzar a la niña entre las bolsas de basura, el sujeto continúa su camino.

El sospechoso de agredir a una niña de siete años en Pérez Zeledón deberá cumplir medidas cautelares dictadas por el Juzgado Penal se ese cantón.

Luego de que el caso se hizo público con la difusión de un video en redes sociales, el padrastro de la menor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Tras tomarle declaración indagatoria, la Fiscalía solicitó medidas cautelares, las cuales fueron acogidas por el Juzgado.

Según la resolución, el sospechoso tiene prohibido molestar, amenazar o agredir a la menor por cualquier medio, ya sea de forma personal o a través de redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes o mediante terceras personas. Las restricciones también aplican respecto a la madre de la niña.

Además, el imputado deberá trasladar su domicilio y tiene prohibido ingresar al barrio Sinaí, en Pérez Zeledón.

El caso se investiga bajo el expediente 26-000506-0064-PE y se abrió luego de que el pasado 4 de marzo circulara en redes sociales el video en el que se observa al sospechoso aparentemente lanzando a la menor contra un montón de basura.

La situación fue atendida por el Departamento de Atención y Respuesta Inmediata (DARI) de la región Brunca, que detectó factores de riesgo asociados a posible negligencia y maltrato físico.

Según informó el PANI, el caso fue remitido a la oficina local para la intervención psicosocial y legal que garantice la integridad de los menores.

La niña y su hermano de un año fueron trasladados a la casa de sus abuelos.