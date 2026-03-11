Detienen en el aeropuerto Juan Santamaría a padre e hijo sospechosos de disparar contra un familiar; huían con $30.000 en efectivo

Padre e hijo fueron detenidos por amenazas y agresión con arma de fuego.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela detuvieron la mañana de este miércoles, en el aeropuerto Juan Santamaría, a dos hombres de apellido Jiménez, de 72 y 36 años, padre e hijo, sospechosos de agredir a otro sujeto del mismo apellido, quien sería también hijo del primero.

Los sujetos pretendían salir del país, pero fueron detenidos como sospechosos de los delitos de amenaza y agresión con arma de fuego. La Policía Judicial confirmó que los sujetos portaban $30.000 en efectivo.

Simultáneamente, agentes judiciales allanaron las dos viviendas de los hombres, ubicadas en Desamparados de Alajuela. Allí localizaron cuatro armas de fuego, pistolas, y una gran cantidad de municiones.

La investigación del caso se originó después de que la víctima interpuso una denuncia por aparentes pugnas familiares, que llevaron a las amenazas y agresiones.

De acuerdo con la información compartida por el OIJ, al menos uno de los detenidos fue llevado a su vivienda después de su detención en el aeropuerto. Imágenes muestran a un agente judicial ingresando la maleta detrás del aprehendido, quien caminaba esposado y custodiado por otro oficial.

Posteriormente, los dos sospechosos fueron trasladados al Ministerio Público, donde continuarán con el proceso judicial.