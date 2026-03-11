Sucesos

Detienen en el aeropuerto Juan Santamaría a padre e hijo sospechosos de disparar contra un familiar; huían con $30.000 en efectivo

El OIJ también intervino las viviendas de los sospechosos, en Desamparados de Alajuela

Por Natalia Vargas
Padre e hijo fueron detenidos por amenazas y agresión con arma de fuego.
Padre e hijo fueron detenidos por amenazas y agresión con arma de fuego. (OIJ/Cortesía)







