Sucesos

Detienen a sospechoso de robo en almacén de electrodomésticos en Nicoya

Fuerza Pública capturó a un hombre de apellido Ravine en Nicoya tras activarse la alarma del local comercial

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Por Marianela Arias Vilchez
Un hombre de 36 años fue capturado en Guanacaste como sospechoso de robar un almacén mediante el uso de herramientas e inhibidores.
Un hombre de 36 años fue capturado en Guanacaste como sospechoso de robar un almacén mediante el uso de herramientas e inhibidores. (Cortesía/Ministerio de Seguridad Pública)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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