Detienen a sospechoso de robo en almacén de electrodomésticos en Nicoya

Un hombre de 36 años fue capturado en Guanacaste como sospechoso de robar un almacén mediante el uso de herramientas e inhibidores.

Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a un hombre de apellido Ravine, de 36 años, quien figura como sospechoso del robo a un almacén de electrodomésticos en Nicoya, Guanacaste. El Ministerio de Seguridad Pública sospecha que, por el modo de operar, el sujeto podría formar parte de la banda del acetileno.

Según detalló la cartera, la captura se registró luego de que los efectivos policiales recibieron una alerta girada por el sistema de emergencias 911 sobre la activación de la alarma en el local comercial. Al llegar al sitio, los oficiales escucharon caer una varilla en la parte interna del inmueble, por lo que ingresaron al patio.

En ese lugar, los policías observaron a una persona que bajaba del techo por una escalera con un bolso en la espalda. El sospechoso intentó huir al notar la presencia de los oficiales, pero las autoridades lo redujeron a la impotencia en el acto.

Tras realizar la inspección correspondiente,ubicaron dentro del bolso del detenido varias cajas de teléfonos celulares y una herramienta denominada pata de chancho.

Asimismo, dentro del establecimiento comercial se encontraron más celulares y otros dispositivos guardados en sacos, además de un inhibidor de señal. Por este método de operar, el Ministerio de Seguridad Pública indica que hay sospechas que podría ser parte de la banda del acetileno.