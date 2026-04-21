Sucesos

‘Banda del acetileno’: Video revela cómo operan los sospechosos para robar en comercios

El OIJ difundió imágenes de un robo en Puente de Piedra, Grecia para ubicar a los sospechosos.

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Por Yucsiany Salazar
OIJ busca a varios sospechosos de usar acetileno y herramientas para cometer robos en comercios.
OIJ busca a varios sospechosos de usar acetileno y herramientas para cometer robos en comercios. (OIJ/Captura de pantalla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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