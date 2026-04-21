‘Banda del acetileno’: Video revela cómo operan los sospechosos para robar en comercios

OIJ busca a varios sospechosos de usar acetileno y herramientas para cometer robos en comercios.

Un video revelado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) muestra cómo varios sospechosos utilizaron acetileno y herramientas para perpetrar un robo en un supermercado.

Según precisó la Policía Judicial, los hechos ocurrieron la madrugada del 2 de junio de 2025 en Puente de Piedra, en Grecia, Alajuela.

Ese día, los sospechosos ingresaron al local comercial y, una vez dentro, intentaron abrir la caja de seguridad con acetileno. Al no lograrlo, sustrajeron aproximadamente ¢300.000 en efectivo y teléfonos celulares.

El video captó a individuos encapuchados manipulando herramientas dentro del establecimiento; incluso, en determinado momento, uno de ellos quedó de frente a la cámara de seguridad.

Inhibidores de señal

Se presume que esta célula está integrada por entre 7 y 10 personas. Para ingresar a los inmuebles, utilizarían herramientas para demoler paredes, escaleras para subir a los techos y dispositivos inhibidores de señal que bloquean alarmas y conexiones de internet.

“Utilizan un inhibidor de señal que lo que hace es bloquear la señal de internet y las alarmas para que no los puedan monitorear en tiempo real la policía ni la seguridad del del local comercial”, indicó Dowglas Rodríguez, jefe de unidad de la Sección de Robos del OIJ.

De acuerdo con la investigación, la banda realiza labores de inteligencia previas para identificar comercios con alta disponibilidad de efectivo y artículos tecnológicos, actuando principalmente durante la noche y madrugada.

Vínculos con la ‘Banda del acetileno’

Los sujetos conformarían un subgrupo de la “Banda del acetileno”, una organización criminal que emplea ese hidrocarburo gaseoso para perforar cajas fuertes.

El 17 de marzo de este 2026, el OIJ realizó varios allanamientos en Limón y San José que culminó con la captura de 10 presuntos integrantes de la banda -liderada por dos hermanos- vinculado con los dos golpes ejecutados en junio de 2025.

Más de 20 casos en investigación

La Policía Judicial no descarta que este grupo, además del robo en el comercio de Grecia en junio de 2025, esté relacionado con al menos 25 casos adicionales en las provincias de Limón, Alajuela, Cartago y Guanacaste.

“La información que nos puedan aportar es va a ser muy importante para nosotros continuar con la investigación”, agregó Rodríguez.

Si usted tiene información que ayude a las autoridades a identificar a los sospechosos que se observan en el vídeo o del caso en general, el OIJ recuerda que puede comunicarse a la línea 800 8000645 o al correo cicooij@Poder-Judicial.go.cr del Centro de Información Confidencial del OIJ.