Detienen a sospechoso de participar en asesinatos de matrimonio de alemanes en Quepos

Bryan López Villalobos, alias Vampi, es buscado por el asesinato de una pareja de europeos en Quepos.

La tarde de este viernes, fuerzas policiales detuvieron a Bryan López Villalobos, alias Vampi, un sospechoso de participar en el asesinato de un ciudadano alemán Ruediger Schickhaus y su esposa, la austriaca Manuela Daxer, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en una finca en Cerros de Quepos, Puntarenas.

La detención de dio en Turrialba, según confirmó una fuente policial a La Nación.

El sujeto permanecía en fuga desde el 29 de octubre, cuando se allanó su vivienda, como parte de cuatro allanamientos del OIJ y la Fiscalía de Quepos. Según la investigación, López se habría llevado un vehículo sustraído a la pareja de europeos.

Ese día quedaron detenidos un hombre de apellidos Elizondo Mesén (presunto cabecilla del grupo), su pareja, una mujer de origen colombiano apellidada Rubio Ordoñez, y un barbero de apellidos Sanabria Alvarado, quienes actualmente cumplen prisión preventiva.

El caso

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se remontan al 22 de setiembre anterior, cuando las autoridades recibieron información sobre un doble homicidio ocurrido en una finca propiedad de las víctimas.

Un día después, durante un allanamiento en el sitio, los agentes localizaron los cuerpos enterrados de Daxer, de 57 años, y Schickhaus, de 60, quienes habrían sido asesinados varios días antes.

El diario alemán Bild, uno de los más importantes del país, destacó en su página principal el cruel asesinato de una pareja europea en Quepos, Costa Rica. (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

Las indagaciones permitieron establecer que el móvil del crimen habría sido el robo, específicamente un intento por apoderarse de la propiedad que la pareja de origen europeo tenía a la venta.

De acuerdo con la investigación, Elizondo Mesén y su pareja, aprovechando que administraban una página de bienes raíces, habrían fingido interés en comprar el inmueble para ganarse la confianza de las víctimas y así ingresar a la finca.