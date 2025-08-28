Detienen a hombre condenado a ocho años de cárcel por abuso sexual a menor de edad

Un hombre de 51 años, de apellido Monge, fue detenido la tarde de este jueves por agentes de la Sección de Capturas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Sobre el aprehendido pesa una condena de ocho años de prisión por abusar sexualmente a una persona menor de edad.

Monge tenía una orden de captura activa en su contra dictada por el Tribunal Penal de San José el pasado 11 de agosto, mismo día que fue hallado culpable de cometer el delito, en su modalidad agravada.

La detención del hombre se realizó cerca de las 2 p. m. en Goicoechea, San José, luego de que varias diligencias efectuadas por agentes de la Policía Judicial les permitieron establecer su ubicación.

La sanción en casos de abuso sexual contra personas menores de edad está contemplada en el artículo 161 del Código Penal, que establece penas de entre tres y ocho años de prisión para quien, de manera abusiva, ejecute actos con fines sexuales u obligue a un menor a realizarlos.