Detienen a hombre condenado a ocho años de cárcel por abuso sexual a menor de edad

El aprehendido tenía una orden de captura activa desde el pasado 11 de agosto

Por Natalia Vargas

Un hombre de 51 años, de apellido Monge, fue detenido la tarde de este jueves por agentes de la Sección de Capturas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Sobre el aprehendido pesa una condena de ocho años de prisión por abusar sexualmente a una persona menor de edad.








