Detienen a dos hombres por homicidio en Bahía Ballena: víctima recibió al menos nueve balazos

El OIJ también incautó armas de fuego, munición y dosis de droga

Por Sebastián Sánchez
Allanamiento OIJ Tres Ríos
En el operativo también participó el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) y la Policía de Fronteras.







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

