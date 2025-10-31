Detienen a dos hombres por homicidio en Bahía Ballena: víctima recibió al menos nueve balazos

En el operativo también participó el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) y la Policía de Fronteras. (Foto con fines ilustrativos).

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó, la tarde de este viernes, sobre la detención de dos hombres sospechosos de participar en el homicidio de un hombre de apellido Torres, ocurrido en Bahía Ballena de Osa.

Los arrestados, de apellidos Morera (43 años) y Barquero (43 años), fueron capturados en el sector de Cantarrana, en Quepos, durante un operativo desarrollado por agentes judiciales.

Según el OIJ, las investigaciones preliminares indican que los sospechosos habrían interceptado a la víctima en Bahía Ballena y, aparentemente, uno de ellos le disparó al menos 14 veces, impactándolo en nueve ocasiones.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron armas de fuego, municiones, prendas de vestir y dosis de droga, elementos que serán analizados como posibles indicios vinculados al crimen.

En el operativo también participó el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) y la Policía de Fronteras.