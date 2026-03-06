Detienen a chofer de camión con más de 500 paquetes de cocaína

(MSP/Los paquetes de droga iban ocultos entre una carga de yuca.)

Los paquetes de droga iban ocultos entre una carga de banano, imagen con fin ilustrativo.

Un hombre de nacionalidad nicaragüense, identificado con el apellido Gutiérrez, fue detenido en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón.

Gutiérrez conducía un camión que transportaba un contenedor con destino al Reino Unido. Su detención se dio luego de que las autoridades detectaran anomalías durante la inspección con escáneres al contenedor, el cual llevaba una carga lícita de banano.

Durante la revisión, los oficiales observaron irregularidades en las imágenes, lo que motivó una verificación inmediata por parte de las autoridades.

En la inspección, los agentes localizaron 504 paquetes de cocaína. El conductor fue detenido dentro de la terminal portuaria.

Actualmente, el sospechoso se encuentra bajo custodia de las autoridades judiciales, quienes continuarán con el proceso correspondiente.

Esta acción forma parte de los esfuerzos permanentes para fortalecer la seguridad portuaria y combatir el narcotráfico, mediante controles tecnológicos y operativos en los principales puntos de salida de carga del país.

“Seguiremos haciendo estos esfuerzos, fortaleciendo la seguridad en nuestros puertos nacionales”, externó Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, mediante un video enviado a la prensa.