Sucesos

Detienen a chofer de camión con más de 500 paquetes de cocaína

El contenedor con carga de banano tenía como destino Reino Unido y fue detectado mediante escáneres de seguridad en la terminal portuaria

Por Hillary Benavides Meléndez
Los paquetes de droga iban ocultos entre una carga de yuca.
Los paquetes de droga iban ocultos entre una carga de banano, imagen con fin ilustrativo. (MSP/Los paquetes de droga iban ocultos entre una carga de yuca.)







Puerto MoínLimónNarcotráficoMinisterio de Seguridad Pública
Hillary Benavides Meléndez

Hillary Benavides Meléndez

Periodista en pasantía sección Nacionales. Graduada como licenciada en Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad Latina de Costa Rica.

