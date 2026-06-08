Detenidos ocho sospechosos de venta de drogas tras seis meses de investigación en Cóbano

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron seis allanamientos simultáneos en el barrio Las Parcelas, Cabuya, Santa Teresa y Tambor.

Una investigación que se extendió durante seis meses culminó la madrugada de este lunes con la detención de ocho personas sospechosas de dedicarse a la venta de drogas en distintas comunidades del distrito de Cóbano, en Puntarenas.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron seis allanamientos simultáneos en el barrio Las Parcelas, Cabuya, Santa Teresa y Tambor.

Luego del operativo se dio la captura a seis hombres y dos mujeres que figuran como sospechosos en la causa.

Allanamiento en Cóbano por OIJ

Las pesquisas iniciaron en enero de este año luego de recibir información confidencial sobre una aparente estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes en la zona.

OIJ decomisa dinero en vivienda tras allanamientos en Puntarenas (OIJ/OIJ)

En barrio Las Parcelas los detenidos fueron un hombre de apellido Jiménez, de 43 años; otro de apellido Chinchilla; y una mujer de apellido González, de 35 años.

En Cabuya se arrestó a un hombre de apellido Espinoza, de 33 años.

Por otra parte, en Santa Teresa fueron capturados dos hombres identificados con los apellidos Vásquez, de 36 años, y Brenes, de 39 años.

Mientras tanto, en Tambor las autoridades detuvieron a una mujer de apellido Escoto, de 29 años, y a un hombre de apellido Cáceres, de 39 años.

Allanamiento OIJ en Cóbano

Los ocho sospechosos quedaron a disposición del Ministerio Público.