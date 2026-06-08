Sucesos

Detenidos ocho sospechosos de venta de drogas tras seis meses de investigación en Cóbano

OIJ detalló que se trata de seis hombres y dos mujeres

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Por Libia Solano Meza
OIJ realizó 6 allanamientos en Puntarenas.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron seis allanamientos simultáneos en el barrio Las Parcelas, Cabuya, Santa Teresa y Tambor. (OIJ/OIJ)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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