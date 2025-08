Detenido sospechoso de atacar con ácido a expareja en Cartago

Luis Alfonso Calero Peña, sospechoso de atacar con ácido sulfúrico a su expareja sentimental, fue detenido este martes en San Isidro de San Ramón, en Alajuela, después de cuatro meses en fuga.

Según agentes del Organismo de Investigación Judicial de San Ramón y Cartago, el sujeto estaba oculto en una bodega agrícola de una finca.

Detenido sospechoso de ataque con ácido.

La víctima, Jocelyn Ivannia Vallejos, fue agredida el 14 de abril en su casa en Cocorí de Aguacaliente de Cartago, cuando, aparentemente, Calero irrespetó la restricción de acercarse a la joven y le lanzó el ácido.

El producto le provocó severas lesiones en la cara, el pecho, brazos y piernas y se enfrenta a un largo proceso de reconstrucción.

El día del ataque, Jocelyn le permitió el ingreso a la vivienda porque el sospechoso le hizo creer que iba a reparar un aparato electrónico de los tres hijos que tienen en común.

“Estaba limpiando el apartamento donde vivía, él solo ingresó, me golpeó, me hizo tirado el ácido y me dijo de que si no iba a estar con él, no iba a estar con nadie más, no sé como Dios me dio chance de que yo pusiera las manos así (frente a su rostro) para que el ácido me cayera acá en las manos y cayera de la nariz para abajo”, recordó la joven de 31 años.

Calero, de origen nicaragüense, fue detenido este martes en San Ramón de Alajuela por agentes del OIJ. (Cortesía/Cortesía)

Este sábado, en un reportaje de La Nación, Federico Campos, abogado penalista, explicó que, por la forma en que sucedió el ataque, este caso se calificaría como tentativa de femicidio.

“La acción de lanzar ácido sobre la integridad física de la víctima claramente tiene la intención de acabar con su vida. Este delito tiene una sanción de cárcel que va de los 20 a 35 años, cuya pena específica será mayor o menor dependiendo de las circunstancias en que se dio el caso. Solo si no se demostrara la intención de matarla, lo cual veo improbable, el delito sería Lesiones Gravísimas cuya pena de prisión va de los 3 a 10 años, dijo el litigante.

LEA MÁS: ‘Me la encontré en el baño, pegando gritos de dolor’, relata vecina de mujer atacada con ácido en Cartago