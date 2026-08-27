Sucesos

Detenido guarda de seguridad por presunta producción y difusión de material de abuso sexual infantil

El sospechoso fue detenido durante un allanamiento en Guararí de Heredia; agentes de Cibercrimen, el OIJ de Heredia y la Fiscalía participan en la investigación

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Por Christian Montero

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Allanamiento guarda de seguridad que presuntamente difundia material con contenido de abuso sexual infantil
Agentes del OIJ y la Fiscalía allanaron una vivienda en Guararí de Heredia, donde detuvieron a un guarda de seguridad sospechoso de producir y difundir material con contenido de abuso sexual infantil. (Cortesía/Cortesía)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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