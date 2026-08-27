Detenido guarda de seguridad por presunta producción y difusión de material de abuso sexual infantil

Agentes del OIJ y la Fiscalía allanaron una vivienda en Guararí de Heredia, donde detuvieron a un guarda de seguridad sospechoso de producir y difundir material con contenido de abuso sexual infantil.

Un guarda de seguridad de apellidos Rubí Quirós fue detenido la mañana de este jueves como sospechoso de producir y difundir material con contenido de abuso sexual infantil, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la investigación preliminar, el sospechoso presuntamente utilizaba a su hijo de 10 años para producir y compartir ese material.

La detención se realizó durante un allanamiento en la vivienda del imputado, ubicada en Guararí de Heredia.

Guarda de seguridad fue detenido por presuntamente producir y difundir material con contenido de abuso sexual infantil.

Agentes especializados en Cibercrimen y del OIJ de Heredia, en conjunto con la Fiscalía, iniciaron la diligencia judicial desde las 6 a. m. de este jueves.

Las autoridades mantienen el allanamiento en desarrollo.

Segundo caso en Heredia esta semana

Este es el segundo caso de características similares atendido por las autoridades judiciales esta semana en Heredia.

El martes, en San Pablo y Santo Domingo de Heredia, la Policía Judicial detuvo a tres personas sospechosas de producir material con contenido de abuso sexual infantil, en un caso cuya víctima es una adolescente.

25/08/2026 San Pablo de Heredia. OIJ, Fuerza Pública, Pani y Policía Municipal de Heredia participaron en Allanamientos donde detuvieron a una mujer sospechosa de usar una adolescente para producir y difundir videos con contenido sexual. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según la investigación, una mujer de apellido Jiménez Salas, su pareja, de apellido Artavia Muñoz, y un hombre apellidado Lépiz Carballo, quien había sido detenido previamente por un delito sexual, presuntamente aprovechaban la cercanía que mantenían con la menor para producir fotografías y videos que posteriormente vendían.