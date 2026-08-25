Sucesos

OIJ de Heredia busca a sospechosa de usar a una adolescente para producir y difundir videos con contenido de abuso sexual

Policía Judicial allana dos propiedades desde las 06:00 a. m.

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Por Christian Montero
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Allanamientos en Sann Pablo de Heredia
Agentes del OIJ ejecutan dos allanamientos en Heredia como parte de una investigación por presunta producción y difusión de material con contenido de abuso sexual infantil cuya víctima sería una adolescente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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investigación por abuso sexual infantilOIJ Heredia
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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