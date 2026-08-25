OIJ de Heredia busca a sospechosa de usar a una adolescente para producir y difundir videos con contenido de abuso sexual

Agentes del OIJ ejecutan dos allanamientos en Heredia como parte de una investigación por presunta producción y difusión de material con contenido de abuso sexual infantil cuya víctima sería una adolescente.

Una pesquisa por presunta producción y difusión de material con contenido de abuso sexual infantil, llevó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia, hasta una vecina de esa ciudad como la presunta autora de esos hechos.

La Policía Judicial ejecuta desde las 6:00 a. m. dos allanamientos que procuran la detención de la sospechosa, así como la recolección de evidencia digital y de otro tipo que es de interés para la causa.

Según trascendió, la imputada, cuya identidad por ahora se desconoce, habría usado una adolescente para producir videos con contenido sexual que luego vendía a un hombre con quien tendría una relación de amistad.

Las diligencias buscan buscan esclarecer la posible participación de la imputada y determinar las circunstancias en las que se habria producido y compartido el material.

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