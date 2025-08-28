Sucesos

Detenido en Estados Unidos hombre requerido en Costa Rica por delitos sexuales contra menor

Sujeto de apellido Mairena fue extraditado este miércoles bajo sospecha de delitos sexuales contra una menor de edad

Por Juan Fernando Lara Salas
Agentes judiciales de Interpol San José concretaron este miércoles la extradición a Costa Rica de un nicaragüense de apellido Mairena requerido por la justicia costarricense como sospechoso de delitos sexuales contra una menor de edad. Fotografía:
Agentes judiciales de Interpol San José concretaron este miércoles la extradición a Costa Rica de un hombre de apellido Mairena requerido por la justicia costarricense como sospechoso de delitos sexuales contra una menor de edad. Fotografía: (OIJ/Cortesía)







Delitos sexuales contra menorInterpol
Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

