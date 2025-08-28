Detenido en Estados Unidos hombre requerido en Costa Rica por delitos sexuales contra menor

Agentes judiciales de Interpol San José concretaron este miércoles la extradición a Costa Rica de un hombre de apellido Mairena requerido por la justicia costarricense como sospechoso de delitos sexuales contra una menor de edad. Fotografía:

Agentes judiciales de la Oficina Central Nacional de Interpol San José concretaron este miércoles la extradición a Costa Rica de un hombre de apellido Mairena, nicaragüense de 45 años, requerido por la justicia costarricense, como sospechoso de delitos sexuales contra una persona menor de edad.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó esta mañana que Mairena fue detenido en Estados Unidos luego de que se homologara una orden de captura internacional solicitada por el Juzgado Penal de Heredia.

El proceso se coordinó entre la Oficina de Interpol San José y la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales.

Según el expediente judicial, el sujeto es requerido en Costa Rica por supuestamente haber cometido dos delitos de violación calificada y dos de abuso sexual en perjuicio de una persona menor de edad.

La extradición se ejecutó en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, en Houston (Texas), donde funcionarios de Interpol San José recibieron la custodia del detenido.

Posteriormente, lo trasladaron a Costa Rica, donde fue ingresado en las celdas judiciales de Heredia para ser presentado ante la autoridad judicial que lo reclama.