Detenida mujer de 28 años sospechosa de vender droga en San Carlos: así fue la investigación del OIJ

Una mujer costarricense de apellido Barquero, de 28 años, fue detenida la tarde de este martes en el centro de Ciudad Quesada, San Carlos, como sospechosa de dedicarse a la venta de droga.
La aprehensión se realizó a las 12:55 p. m., 100 metros al este del mercado municipal, tras la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), iniciada a finales de marzo a partir de información confidencial.
De acuerdo con el informe preliminar, los agentes judiciales llevaron a cabo al menos tres vigilancias, dos compras controladas de droga y un decomiso relacionado con terceros, lo que permitió recopilar evidencia suficiente para proceder con la detención.
Según las autoridades, la sospechosa aparentemente se dedicaba a la venta de crack a personas consumidoras en la zona.
La mujer fue puesta a la orden del Ministerio Público para determinar su situación legal.
Colaboró Edgar Chinchilla, corresponsal.