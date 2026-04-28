Sucesos

Detenida mujer de 28 años sospechosa de vender droga en San Carlos: así fue la investigación del OIJ

Detención se dio la tarde de este martes en Ciudad Quesada, San Carlos

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Por Sebastián Sánchez
Una mujer de 28 años fue detenida por supuesto narcomenudeo.
Una mujer de 28 años fue detenida por supuesto narcomenudeo. (OIJ/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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