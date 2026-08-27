Sucesos

Detenida ‘Mita’ como sospechosa de vender marihuana y cocaína en Coopevega de Cutris

Investigación del OIJ comenzó tras denuncias confidenciales sobre aparente venta de drogas

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Por Christian Montero

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OIJ detiene a alias Mita en Coopevega de Cutris
Agentes del OIJ detuvieron a una mujer de 51 años como sospechosa de vender marihuana y cocaína desde una vivienda en Coopevega de Cutris, San Carlos. (OIJ/Cortesía)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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