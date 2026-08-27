Detenida ‘Mita’ como sospechosa de vender marihuana y cocaína en Coopevega de Cutris

Agentes del OIJ detuvieron a una mujer de 51 años como sospechosa de vender marihuana y cocaína desde una vivienda en Coopevega de Cutris, San Carlos.

Una mujer de 51 años, de apellidos Dávila Gutiérrez y conocida con el alias de Mita, fue detenida la madrugada de este jueves 27 de agosto como sospechosa de vender drogas desde una vivienda en Coopevega de Cutris, San Carlos.

La detenida, de nacionalidad nicaragüense, figura como sospechosa del delito de infracción a la Ley sobre Estupefacientes, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La investigación de la Delegación Regional del OIJ de San Carlos comenzó luego de que la institución recibiera varias informaciones confidenciales que alertaban sobre una presunta venta de drogas en esa localidad.

OIJ detiene a mujer sospechosa de venta de droga en Coopevega de Cutris

Según las pesquisas, Dávila aparentemente utilizaba una vivienda para vender marihuana y cocaína.

Durante las diligencias, los agentes determinaron que de la casa ingresaban y salían rápidamente personas conocidas en la zona como consumidoras de drogas. También detectaron una llegada constante de motocicletas a diferentes horas del día y de la noche.

Operativo comenzó a las 4 a. m.

Los agentes judiciales realizaron el operativo a partir de las 4 a. m. de este jueves, con la colaboración de funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC).

La acción permitió detener a la sospechosa y decomisar dinero en efectivo en billetes de bajas denominaciones.

Además, las autoridades encontraron en el sitio animales silvestres que permanecían en cautiverio. En la información suministrada, el OIJ no precisó qué especies fueron localizadas ni qué procedimiento se siguió con ellas.

La mujer será remitida al Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

El OIJ recordó que las personas pueden proporcionar información de manera confidencial y anónima mediante la línea 800-8000-645 o el WhatsApp 8800-0645.