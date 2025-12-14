Detecte y denuncie la trata de menores

La fiscala adjunta de Heredia, Tatiana Chaves, y Mariliana Morales, directora de la fundación Rahab, ofrecen recomendaciones esenciales para detectar, prevenir y denunciar casos de trata de personas.

Para los padres

Chaves recomienda hablar con las niñas y niños desde una edad temprana, explicarles la importancia de cuidar el cuerpo, del derecho a la dignidad, a la integridad física, del valor que tienen como mujeres y hombres y de los riesgos presentes en este tipo de situaciones. Los centros educativos, considera, también deben abordar estos temas con los estudiantes.

La fiscala destaca el uso de aplicaciones de control parental para tener mayor control de dónde están los menores. En un caso, una mamá descubrió por el control parental que su hija estaba a 260 kilómetros de distancia cuando supuestamente iría a un parque.

“Usted le da un celular a su hijo y no tiene porqué ponerle clave ni bloquearlo, los papás deben tener acceso y revisar el dispositivo, a los niños hay que establecer reglas, como por ejemplo con quiénes pueden hablar, el monitoreo de los dispositivos es clave”, señaló.

Chaves advierte que Instagram, Snapchat o WhatsApp no son formas recomendables de hacer amistades, ni es normal meterse a aplicaciones como Tinder porque no se sabe con quién se está hablando.

La fiscala recomienda utilizar alarmas en la casa donde solo los papás sepan la clave y activarla en la noche para evitar que los menores escapen de casa, como ocurrió en uno de los hechos que se investiga en el caso Salvando Niñas.

Por su parte, Mariliana Morales explica que hay varias opciones para que la misma víctima decida buscar ayuda: puede ser mediante amigas o familiares o acercándose a la Policía, aunque reconoce que, en algunos casos, existe el riesgo de corrupción en algún cuerpo de seguridad.

Cualquier persona puede apoyar a la víctima dándole números de teléfonos de los sitios donde pueden acudir o llamando a la misma organización. “Nos pueden llamar y darnos la información como dirección, nombres y otros datos y nosotros nos encargamos de coordinar todo con la Policía, ni siquiera tienen que dar el nombre, porque la gente tiene miedo a ser involucrada”, señaló Morales.

La Fundación Rahab atiende mujeres víctimas de trata y explotación sexual, sin distingo de edad. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Canales de denuncia

La fiscala Chaves hizo un llamado enfático a las personas que conocen casos de trata de menores para que denuncien directamente en la Fiscalía de Heredia, cualquier sede judicial o al Centro de Información Confidencial (CICO) 800-8000-645. La Fundación Rahab también recibe denuncias al: 2248-2095, mensajes de WhatsApp vía: 2248-0929 y correos electrónicos (info@fundacionrahab.org) de víctimas y testigos que quieran reportar casos.