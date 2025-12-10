Deslizamiento por fuga de agua en Tibás deja 33 damnificados y 7 casas destruidas

Un deslizamiento en Tibás, en la León XIII, afectó al menos 7 casas.

Un deslizamiento de terreno en León XIII, en Tibás, afectó al menos siete viviendas y 33 personas, informó el alcalde Alejandro Alvarado.

La situación sucedió esta madrugada detrás de la Cruz Roja, en los terrenos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), según detalló el municipio.

La causa aparente del deslizamiento fue una fuga de tubería que generó humedad en un terreno ya vulnerable: la zona es un asentamiento informal en laderas junto a un río, con pendiente fuerte, relleno inestable y alta densidad de viviendas sin supervisión técnica.

Ante ello, la municipalidad informó de que coordina con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para atender la presunta fuga.

El deslizamiento habría sido causado por una fuga de agua. (Municipalidad de TIbás/Municipalidad de TIbás)

“Se presentó una incidencia que afectó cerca de siete u ocho viviendas. Estamos trabajando con las instituciones correspondientes para valorar a las personas afectadas y activar los protocolos de ayuda que sean necesarios”, declaró Alvarado.

Asimismo, pidió a la población respetar el cierre temporal de la zona para prevenir riesgos y delitos, y anunció que se informará sobre la situación a través de los canales oficiales de la municipalidad.

El paso vehicular permanecerá cerrado mientras se atiende la emergencia y se realizan las evaluaciones correspondientes.