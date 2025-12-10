Sucesos

Deslizamiento por fuga de agua en Tibás deja 33 damnificados y 7 casas destruidas

El paso en la zona está temporalmente cerrado

Por Sebastián Sánchez
Un deslizamiento en Tibás, en la León XIII, afectó al menos 7 casas.
Un deslizamiento en Tibás, en la León XIII, afectó al menos 7 casas. (Municipalidad de Tibás/Municipalidad de Tibás)







deslizamientoTibásLeón XIIICNE
Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

