Sucesos

Descubren a sospechoso de violación escondido en un camión cargado de sacos

La detención se dio en Puerto Viejo de Sarapiquí

Por Sebastián Sánchez
La Fuerza Pública detuvo a hombre sospechoso por delitos sexuales y a otro por robo agravado.
La Fuerza Pública detuvo a un hombre sospechoso por delitos sexuales y a otro por presunto robo agravado. (MSP/Cortesía)







