Descubren a sospechoso de violación escondido en un camión cargado de sacos

La Fuerza Pública detuvo a un hombre sospechoso por delitos sexuales y a otro por presunto robo agravado.

Un operativo de la Fuerza Pública en Puerto Viejo de Sarapiquí permitió la captura de un hombre de apellido Aguilera, quien era buscado por presuntos delitos sexuales. De acuerdo con la Policía, Aguilera se ocultaba en un camión cargado de sacos de silo, pero lo descubrieron durante un control en carretera.

Al verificar su identidad, los oficiales confirmaron que mantenía una orden de captura por abuso sexual contra menor o incapaz, agresión con arma y violación.

El sospechoso fue remitido de inmediato a la orden de las autoridades judiciales para continuar con el proceso correspondiente.

En un hecho separado, la Fuerza Pública de Pococí detuvo a un hombre de apellido Álvarez como sospechoso de un robo agravado tipo bajonazo ocurrido en San Miguel, donde la víctima fue interceptada por cuatro sujetos armados.

El ofendido fue golpeado y le sustrajeron su motocicleta. Además, indicó que logró reconocer únicamente a uno de los agresores, ya que los demás portaban pasamontañas.

La motocicleta recuperada fue trasladada a los patios de la Fuerza Pública, mientras que la Fiscalía citará al afectado para realizar la entrega formal al dueño registral.