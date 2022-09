Lluvias persistirán este fin de semana con la entrada de la onda tropical 38 al país

Aguaceros con tormenta eléctrica persistirán el fin de semana con la entrada de la onda tropical número 38. (Rafael Pacheco Granados)

Las mañanas con nubosidad y las fuertes lluvias en la tarde de los últimos días, persistirán por el resto de la semana y podrían intensificarse a partir del próximo sábado con la entrada de la onda tropical número 38 al país, su impacto sería moderado.

Según Rebeca Morera, del Instituto Metereológico Nacional (IMN), este es el patrón habitual de la época lluviosa, se espera que las precipitaciones en las mañanas afecten las partes costeras del Pacífico con temperaturas cálidas y durante las tardes se presentarán aguaceros con tormenta eléctrica en el Pacífico, Valle Central, zona norte y las montañas del Caribe.

“Esperamos que el sábado ingrese la onda tropical número 38, ese día podríamos tener un reforzamiento en las lluvias, con un impacto moderado. Los mayores efectos se percibirán el sábado durante su paso y ya el domingo esperaríamos que esté más bien hacia el Océano Pacífico, sin ningún tipo de influencia”, explicó.

Tarde de torbellino en Cartago, lluvias y rayería

Por el momento, la experta asegura que no hay fenómenos en particular que puedan impactar al país; no obstante, es importante tener en cuenta que los meses de setiembre y octubre son los más lluviosos y la zona de convergencia intertropical también se mantiene activa, aspecto que podría favorecer las lluvias que experimenta el territorio nacional en las tardes e inicios de la noche.

La onda tropical es un disturbio que se forma en el oeste de África, se traslada por los vientos alisios sobre el Océano Atlántico, ingresa al mar Caribe y traspasa América Central.

77 incidentes en las últimas horas

En las últimas diez horas, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reportó 77 incidentes por inundación, principalmente en San Ramón de Alajuela con 14 eventos, San José con 12, Acosta y Santa Ana 10, Parrita 7 incidentes, Montes de Oca 6 y otros cantones como Turrubares, San Carlos, Puntarenas, Naranjo, entre otros con 2 o 3 inundaciones.

Tormenta Ian: esta es la posible afectación que tendrá sobre Costa Rica

Además, 112 personas se mantienen en albergues en Buenos Aires de Puntarenas, Aserrí, Desamparados de San José y Paraíso de Cartago. “Los incidentes se distribuyen principalmente en la región central, el Pacífico central y la zona norte. Acosta, Aserrí, Desamparados y Santa Ana fueron los cantones con mayores problemas por colapsos de sistemas de alcantarillado”, mencionó Blas Sánchez, geólogo de la CNE.

Desamparados, en San José, es uno de los cantones que más se han visto afectados por aguaceros torrenciales en los últimos días. Foto cortesía.

La tarde del pasado miércoles un torbellino afectó La Lima de Cartago. El remolino se desplazó durante más de un minuto por la zona donde trabajadores y maquinaria pesada realizan la ampliación de la autopista Florencio del Castillo, levantó algunas láminas, así como conos de señalización vial y elevó una nube de polvo en su recorrido de unos 200 metros hasta que se desintegró en la pista.

Registros históricos del IMN indican que esta temporada lluviosa podría convertirse en una de las más intensas de los últimos 100 años. De acuerdo con Luis Fernando Alvarado, coordinador de la Unidad de Climatología del IMN, solo en la capital se cuenta con un registro de más de un siglo.

El experto analizó el total de lluvia caída entre enero y agosto de los 10 años más lluviosos desde 1900 y determinó que el 2022 es el segundo más intenso y que desde hace 78 años no se alcanzaba un acumulado de lluvias.

Hace 78 años no llovía tanto en San José