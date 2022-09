Inundaciones en barrio herediano persistirán al menos un año más

El colapso de las alcantarillas del barrio herediano Jardines Universitarios es una problemática que aqueja a sus pobladores cada estación lluviosa desde hace más de 20 años; muchos ya están cansados de que sus casas se llenen de barro, escombros y basura tras las fuertes lluvias como la que ocurrió el pasado viernes donde al menos diez familias tuvieron pérdidas. Además, al menos dos vehículos prácticamente flotaron, por la cantidad de agua acumulada.

Los lugareños, quienes viven en los alrededores del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), cerca de la Universidad Nacional; coinciden en que es un asunto que la municipalidad debe resolver y no se hace cargo. Luis Méndez, representante de la Unidad de Gestión Vial del ayuntamiento florense, explicó que ya existe un plan de atención para esta zona y que esperan poder ver resultados en el 2023.

No obstante, aunque es una situación de muchos años, el municipio sostiene que hace tiempo el proyecto está dentro de los planes de atención municipal, pero el elevado costo de las obras y la carencia de un estudio de diseño atrasaron los arreglos en el alcantarillado.

“Sabemos del problema y no hemos logrado resolverlo al 100%, hemos hecho gestiones con el Ovsicori y con la Municipalidad de San Rafael porque la mayoría de aguas que llegan ahí son de esos puntos y no solamente son aguas, sino también basura que tapa las tuberías”, expresó Méndez.

De acuerdo con el funcionario, la municipalidad invirtió a inicios de año ¢7 millones para un nuevo diseño de alcantarillado que cubrirá el límite de Heredia con San Rafael, en la calle que precisamente pasa por el Ovsicori y que llega hasta la Universidad Nacional. Ese nuevo diseño se diferencia del actual en las medidas, pues tiene diámetros superiores para el paso del agua.

“Este problema lleva unos diez o doce años en ese sector, nosotros hicimos un plan de alcantarillado en manejo sanitario y dentro de ese plan identificamos los puntos más conflictivos en cuanto a alcantarillado fluvial, nos ha costado porque es bastante el costo llegar al monto exacto y porque no se contaba con el nuevo diseño, pero lo importante es que ya está en marcha(...)”, dijo el gestor municipal.

“Ahorita tenemos ya el diseño listo ya nos lo entregaron, ya pasó por revisión en la empresa de Servicios Públicos de Heredia; entonces yo creería que en esta primer quincena de setiembre esas especificaciones se van a contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y una vez definida la empresa se comienzan las obras. La intención es que quede adjudicado este año con ejecución en el 2023″, agregó.

Según los estudios que han realizado los expertos en gestión vial de la Municipalidad de Heredia, la alcantarilla soporta el paso del agua, sin embargo, el exceso de basura que bloquea las vías provoca que el líquido se acumule y se desborden las aguas en esa comunidad florense.

“La cantidad de agua que cayó el viernes es fuera de lo común, por más alcantarillado que tengamos hay que esperar que pase el aguacero y limpiar para escurrir toda el agua. El sábado después de las inundaciones estuvimos en la zona y llenamos dos camiones con al menos ocho metros cúbicos de desechos”, dijo Méndez.

Durante los próximos meses, la municipalidad espera realizar un monitoreo y limpieza en la barriada Jardines Universitarios para cuando comiencen las obras.

La inversión total tiene un costo de ¢300 millones, de los cuales el ayuntamiento ya cuenta con ¢200 millones que utilizarán para desarrollar la construcción. “Con eso vamos a ir por etapas desde la parte más baja hasta la más alta; en cuanto al dinero restante ya está incluido en el presupuesto municipal del 2023 para poder completar todo el proyecto”, comentó Méndez.

Las fuertes lluvias durante la estación lluviosa, provocaron que el pasado viernes muchas viviendas de Jardines Universitarios en Heredia quedaran llenas de barro, basura, escombros y que incluso algunos electrodomésticos dejaran de funcionar.

El Cuerpo de Bomberos reportó el rescate de dos personas que se quedaron atrapadas en sus vehículos por el desbordamiento de un río, detrás de Perimercados de la ciudad herediana. Aunque afortunadamente ninguna persona salió herida o requirió traslado médico; para muchos de los lugareños esto es un problema añejo.

“Este problema tiene más de 20 años, aquí se quedan carros pegados y hay muchas familias con niños, personas mayores y con discapacidad que sufren. Yo tengo una cámara que me avisa y en el trabajo me asusté mucho donde me fijé y vi tanta agua”, expresó Hellen Córdoba, mientras limpiaba e intentaba sacar el agua de su casa.

“Es más de un metro cincuenta que sube el agua, todos los inviernos vivimos lo mismo y ya estamos cansados. Se nos inunda la casa, se nos dañan los muebles y no hay voluntad política de arreglar este problema”, expresó Mario Garita, un lugareño quien tiene más de 11 años de vivir en Heredia.

Garita agregó que incluso tuvo que ayudar a las personas que quedaron atrapadas dentro de los carros por las inundaciones y que no es la primera vez que una emergencia como estas sucede. Según narró, “los automóviles parecen barcos” cada vez que transitan por esa carretera.