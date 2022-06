Afectado por lluvias en Florencia: ‘El torrente dobló la puerta y se me inundó la casa’

“Estaba descansando en mi cama y sentí agua, el torrente dobló la puerta y se me inundó la casa, entró el agua con arena y lodo, me levanté y logré abrir la otra puerta para que saliera un poco del material que estaba entrando, pero se me dañó ropa, electrodomésticos y todo. Aquí cerquita se destruyó un muro, desbarató las baldosas y se llevó el portón de los vecinos”.

Juan Acosta Solano, vecino de Santa Rita de Florencia de San Carlos, Alajuela, narró así lo que vivió este martes por la tarde, cuando los aguaceros generaron múltiples daños en su comunidad. En las últimas 24 horas, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) detalló que el cantón sancarleño se registraron 32 incidentes.

Incluso, en Florencia 22 personas permanecen en un albergue, entre ellos don Juan, quien aunque al inicio no quería dejar su casa, accedió a irse con los rescastistas de la Cruz Roja a las 9 p. m. “Me dijeron que la situación podía empeorar, entonces salí, porque aunque en mi casa la situación estaba más o menos, temí por mi vida”, reconoció este hombre.

Gabriel Quirós Bolaños, coordinador Operativo Regional de la Cruz Roja en San Carlos, mencionó que con ayuda del grupo especializado Ecos evacuaron a la población a sitios seguros, luego de evaluar varias viviendas que presentaban daños considerables.

Agregó que los incidentes fueron, en su mayoría, a causa de inundaciones y cabezas de agua y precisó que hay comunidades incomunicadas.

Precisamente, la CNE detalló que en Santa Rita de Florencia hay dificultad de accesos, mientras que en la Vieja hay solo salida por el distrito de Buena Vista, donde a pesar de que hubo algunos deslizamientos, se logró mantener habilitado el paso.

Paralelamente, la comunidad de San Juan de Platanar permanece aislada, debido a la obstrucción del vado (lugar de un río con fondo firme, llano y poco profundo, por donde se puede transitar).

“El comité municipal de emergencia de San Carlos trabajará en la evaluación de daños como estado de puentes, acueductos, entre otros”, precisó la Comisión. En esas labores participará el Cuerpo de Bomberos, que reforzó sus operaciones con equipos especializados en rescate acuático.

Además del alojamiento temporal en Florencia, en la actualidad permanece habilitado un albergue en Buenos Aires, Puntarenas, para 63 personas, debido al riesgo de un deslizamiento.

En Santa Rita de Florencia, San Carlos, se registra afectación en varias casas y al menos dos lecherías. Durante la madrugada de este miércoles la Cruz Roja y el grupo de rescate Ecos sacaron a cinco personas, otras 11 decidieron permanecer en sus viviendas. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

Entre las 7 a. m. del martes y la misma hora de este miércoles, los cuerpos de emergencia también reportaron incidentes a causa de las lluvias en Nicoya, Abangares, Carrillo y Santa Cruz, Guanacaste, así como en Palmares, San Ramón y Sarchí, Alajuela; Turrialba (Cartago), Pérez Zeledón y Mora.

Paso de la onda tropical 12 Copiado!

Desde primeras horas de este miércoles, la onda tropical número 12 pasa por Costa Rica y genera precipitaciones débiles e intermitentes en el Caribe. Para la tarde y noche se esperan lluvias en todo el litoral Pacífico y el Valle Central.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) detalló en su aviso meteorológico de las 10:30 a. m. que en el Pacífico norte y central se esperan montos acumulados de entre 50 y 100 litros por metro cúbico (mm) en periodos de 12 horas, mientras que en el Valle Central, la zona norte y el Caribe se esperan entre 30 y 60 mm en lapsos de seis horas.

“Los análisis actuales muestran alta probabilidad de que las lluvias estén incrementándose en el Caribe y la zona norte en la noche de este miércoles y madrugada del jueves, por un incremento de los alisios y el posicionamiento de la zona de convergencia intertropical sobre el país.

“Especial atención en el Pacífico norte y la zona norte montañosa, Pacífico central y sur montañoso, debido a que mantiene elevados valores de saturación de suelos y son los lugares donde se prevé más lluvia en la tarde. En la noche y madrugada especial atención al Caribe”, explicó el meteorólogo Daniel Poleo.

Durante este miércoles se hará una inspección por los barrios de Florencia y alrededores para evaluar los daños. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

El último reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos precisa que la onda tropical 13 que transita por el Caribe y que podría convertirse en depresión tropical en las próximas horas, se mueve hacia el oeste a cerca de 39 kilómetros por hora (km/h), por lo que se prevé un “movimiento rápido hacia el oeste o noroeste hasta el viernes”.

“En la trayectoria pronosticada, el sistema pasará cerca del sur del Mar Caribe y la costa norte de Venezuela hoy (miércoles), cerca de la península de La Guajira, en Colombia, el jueves temprano y sobre el suroeste del Mar Caribe entre la tarde del jueves y el viernes. Se espera que el sistema esté cerca o sobre Nicaragua el viernes en la noche.

“Los vientos máximos sostenidos permanecen cerca a 65 km/h, con ráfagas más fuertes. Se pronostica algún fortalecimiento durante los próximos días mientras el disturbio permanezca sobre el agua, se espera que se convierta en una tormenta tropical mientras se mueve hacia el oeste a través del sur del Mar Caribe”, precisaron los expertos en el último reporte del Centro Nacional de Huracanes.