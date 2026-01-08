Denuncias vecinales conducen a la detención de un joven sospechoso de vender droga en vía pública

El OIJ detuvo a un hombre sospechoso de vender marihuana en vía pública, en Atenas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó la mañana de este jueves, a las 6 a. m., un allanamiento en el sector de Fátima de Atenas que permitió la detención de un hombre de apellido Arguedas, de 26 años, como sospechoso del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos.

La investigación inició en octubre de 2025, luego de varias denuncias presentadas por vecinos de la comunidad mediante la plataforma de información confidencial. A partir de estos reportes, las autoridades desarrollaron distintas diligencias de investigación en la zona.

De acuerdo con el informe preliminar, el caso estaría vinculado con la presunta venta de droga bajo la modalidad de microtráfico local, actividad que, al parecer, se realizaba principalmente en vía pública.

El operativo concluyó con el allanamiento de una vivienda y la detención del sospechoso. Durante el procedimiento, los agentes decomisaron droga tipo marihuana, municiones, bolsas plásticas transparentes y otros implementos utilizados para la aparente preparación de droga, así como dinero en efectivo.

El detenido fue remitido al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.