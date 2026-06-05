Denuncia de una madre permite detener a joven sospechoso de solicitar videos de contenido sexual a menor

Un hombre de 23 años, de apellido Piedra, fue detenido este viernes 5 de junio en horas de la mañana como sospechoso de solicitar y enviar videos con contenido sexual a una menor de edad.

La detención se ejecutó en Cartago durante un allanamiento de la vivienda por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con el reporte preliminar, la investigación se inició luego de que la madre de la menor interpusiera una denuncia, tras detectar que el hombre contactó a la niña mediante una red social.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.