Sucesos

Denuncia de una madre permite detener a joven sospechoso de solicitar videos de contenido sexual a menor

La detención se ejecutó en Cartago durante un allanamiento de la vivienda por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

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Por Libia Solano Meza
OIJ
OIJ detuvo a hombre de 23 años, de apellido Piedra. (OIJ/OIJ)







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OIJCartago
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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