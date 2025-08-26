Delincuentes convirtieron casa de interés social en búnker en Paraíso de Cartago

Un búnker que estaba en Llanos de Santa Lucía, era considerado por la Policía como el de mayor impacto negativo en el cantón de Paraíso de Cartago, fue destruido este lunes 25 de agosto.

Una operación antidrogas, que nació el 31 de julio anterior, tuvo su punto cúlmine este lunes, cuando las autoridades demolieron el búnker que consideraban de mayor impacto negativo en Llanos de Santa Lucía, en cantón de Paraíso, de Cartago.

La estructura estaba ubicada a 25 metros de la iglesia local y aunque originalmente fue una vivienda de interés social, un grupo criminal de la zona la convirtió en sitio de venta y consumo de estupefacientes, mismo fenómeno que ocurre en otras comunidades como la Ciudadela 25 de Julio en Hatillo, Alajuelita, en San José o Guararí de Heredia.

La operación conjunta entre la Policía de Control de Drogas (PCD), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) de la Fuerza Pública, el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y la Fiscalía de Narcotráfico, permitió el allanamiento del búnker.

Este sitio representaba el mayor foco de criminalidad del cantón de Paraíso, era una estructura reforzada con cámaras y puertas de seguridad que operaba en condiciones insalubres extremas como acumulación de basura y heces, lo que provocaba la emanación de fuertes olores que también representaban un grave riesgo para la salud pública.

Además de la destrucción del búnker, la acción policial permitió la detención de seis personas, incluyendo los cabecillas de la organización, además del decomiso de diversas drogas, armas blancas y dinero en efectivo.

En el operativo para recuperar el espacio público también participaron funcionarios de la Municipalidad de Paraíso y el Ministerio de Salud.

LEA MÁS: Policía Municipal de San José destruye búnker en zona dominada por los Lara