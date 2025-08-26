Sucesos

Delincuentes convirtieron casa de interés social en búnker en Paraíso de Cartago

Casa en Llanos de Santa Lucía fue tomada por el crimen organizado. Fue demolida este lunes

Por Christian Montero
Un bunker que estaba en Llanos de Santa Lucía, era considerado por la Policía como el de mayor impacto negativo en el cantón de Paraíso de Cartago, fue destruido este lunes 25 de agosto.
Un búnker que estaba en Llanos de Santa Lucía, era considerado por la Policía como el de mayor impacto negativo en el cantón de Paraíso de Cartago, fue destruido este lunes 25 de agosto. (Christian Montero/Foto: cortesía)







Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

