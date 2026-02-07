Delincuentes abandonan herramientas, carro propio y vehículo robado al ser sorprendidos por la policía

Fuerza Pública recuperó un vehículo robado en Pital de San Carlos.

La Fuerza Pública y el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) recuperaron un vehículo robado en un asalto en Pital de San Carlos, el pasado miércoles 4 de febrero.

Según la información preliminar, varios sujetos ingresaron de forma violenta al inmueble. Posteriormente, amarraron al propietario de la vivienda y a una sobrina para registrar la casa y sustraer diversas pertenencias de valor.

Los asaltantes se dieron a la fuga llevándose un vehículo Toyota, color gris.

Tras labores de seguimiento en Ticabán de Guápiles, los oficiales sorprendieron a los delincuentes mientras intentaban desmantelar el vehículo.

Al percatarse de la presencia policial, los sujetos huyeron dejando toda la herramienta en el sitio, un carro en el que viajaban y el automotor robado.

El vehículo fue puesto a las órdenes de las autoridades judiciales correspondientes.

El caso continúa bajo investigación para dar con los responsables de este hecho delictivo.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.