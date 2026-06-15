Sucesos

Deflagración de cilindro de gas deja a dos adultos heridos en Colima de Tibás

Cruz Roja también atendió a dos menores de edad

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Por Cristian Mora
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La Cruz Roja atendió a cuatro personas en Colima de Tibás, entre ellas dos adultos que fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios con quemaduras de primer y segundo grado. (Cruz Roja/Cortesía)







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Cruz RojaEmergencia por quemadurasColima de Tibás
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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