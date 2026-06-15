Deflagración de cilindro de gas deja a dos adultos heridos en Colima de Tibás

La Cruz Roja atendió a cuatro personas en Colima de Tibás, entre ellas dos adultos que fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios con quemaduras de primer y segundo grado.

Dos personas adultas resultaron heridas con quemaduras y tuvieron que ser trasladadas a un centro médico tras un incidente ocurrido la noche del domingo en Colima de Tibás, San José, según informó la Cruz Roja Costarricense.

El incidente fue alertado como un incendio en una casa; no obstante, Bomberos de Costa Rica indicó que se trató de una deflagración de gas licuado de petróleo, es decir, una explisión de un clindro de gas.

Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia atendieron a cuatro personas. Dos menores de edad se encontraban en condición estable y no requirieron traslado a un hospital.

Sin embargo, un hombre de 30 años y una mujer de 58 años presentaban quemaduras de primer y segundo grado, por lo que fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica.

Bomberos hizo un llamado a la prevención y recordó que el cilindro de gas debe de estar fuera de los hogares, que se utilicen accesorios certificados y evitar el uso de mangueras en lugar de las tuberías de metal correctas para este tipo de instalación.