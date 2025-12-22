Quemaduras en niños aumentan a fin de año, sepa cómo evitarlas y actuar

Las épocas de fin y principio de año son muy comunes para las quemaduras en los niños.

Fin y principio de año son épocas en las que las quemaduras por accidentes en el hogar o centros de recreo aumentan, por lo que especialistas del Hospital Nacional de Niños (HNN) piden a las familias que estén alerta.

En lo que va del año, el centro médico pediátrico ha recibido a más de 145 menores con lesiones por quemaduras y se proyecta un aumento en los próximos días debido a que los menores están de vacaciones y pasan más tiempo en casa, además, hay una mayor cantidad de actividades en esta temporada. Los momentos de preparación de los alimentos son los más vulnerables a estos accidentes.

“El 80% de las quemaduras ocurre en el hogar, principalmente en la cocina. Entonces, siempre recalcamos que hay que revisar bien la cocina, y que los niños no deben estar ahí cuando se está cocinando”, explicó Juan Ramón Poveda Xatruch, jefe del servicio de Cirugía Reconstructiva y responsable de la Unidad del Niño con Quemaduras (UCINQ) del HNN.

El especialista indicó que los picos de mayor incidencia se presentan a las 11 a. m. y a las 5 p. m., horarios en los que aumenta la actividad culinaria y, con ello, el riesgo de accidentes.

¿Qué hacer en caso de quemadura?

Si una quemadura no puedo evitarse, los especialistas del HNN dan estas recomendaciones.

Retirar la ropa del área afectada en caso de que no esté adherida a la piel.

Aplicar agua a temperatura ambiente por al menos 20 minutos.

Cubrir la zona con una sábana o paño limpio.

Trasladar al menor al centro médico más cercano.

En el centro de salud lo valorarán. Los casos de mayor complejidad son referidos a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales Quirúrgicos (UCINQ), donde recibirán atención especializada y acompañamiento multidisciplinario en áreas como medicina, enfermería, terapia física, terapia ocupacional, rehabilitación, psicología y trabajo social.